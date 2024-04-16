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郭書瑤「省錢戀愛」 搞笑躲紅色炸彈

記者陳慧貞／綜合報導
林子閎(左)經常在郭書瑤(右)陷入危機時現身救援。（圖／TVBS提供）
林子閎(左)經常在郭書瑤(右)陷入危機時現身救援。（圖／TVBS提供）

台灣與新加坡聯手打造的原創劇集「完全省錢戀愛手冊」，由郭書瑤、林子閎主演，劇情聚焦於通貨膨脹的年代，年輕人如何在省錢和追求愛情之間找到平衡，首播以可愛、幽默風格與「喜帖」事件結合，掀起網友熱烈討論。

戲裡，號稱「省錢一姐」的郭書瑤與業務經理林子閎從「撿一塊錢」的事件展開浪漫篇章， 劇中兩人數度親密接觸，特別是樓梯間的「壁咚」場面，成為收視亮點。尤其，林子閎頻頻在郭書瑤陷入危機時現身救援，讓網友「林子閎怎麼無所不在？」、「為什麼我身邊沒有王海闊啦！」

除了甜到不行的戀愛氛圍外，郭書瑤因害怕荷包大失血，為了躲避同事林莎的喜帖轟炸，使出的誇張逗趣演出，令人發笑，也反映觀眾在日常生活中收到紅色炸彈的心情。

最令人捧腹大笑的是，郭書瑤在公司好不容易逃離「紅色炸彈危機」，沒想到回到家，卻從爸爸(檢場飾)手中接到喜帖，爆笑又無可奈何的模樣，搭配獲得網友好評的可愛動畫，「笑果」十足。隨著劇情發展，戲裡還將出現許多讓人心有戚戚焉的「省錢大作戰」。

此外，粉絲在關注男女主角的感情和事業發展之外，對陳語安與黃柏峰的感情線也表現出極大的期待。林鶴軒飾演的Michael趙第三集將以曾為郭書瑤的追求者現身，導致郭書瑤害怕到瞬間消失，他的出現會帶來什麼樣新的衝擊，令人期待。

新加坡 通貨膨脹

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