我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

女友控劈腿慣犯 沈建宏自責道歉

記者陳慧貞／綜合報導
沈建宏近來被爆劈腿。（取材自臉書）
沈建宏近來被爆劈腿。（取材自臉書）

31歲台灣男星沈建宏自童星入行演戲，演過不少偶像劇，也曾組團發片，不過他在突然消失一段時間後，被爆在菜市場擺攤剁雞腿，展現奮力向上的勵志形象，豈料，近日他竟遭網紅女友Bella在臉書踢爆是「劈腿慣犯」，狠批他「表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男」，沈建宏則在社群發文道歉，對交往過程造成女方傷害，自責不已。

Bella開頭寫道「忍無可忍」，文中她細數沈建宏所言所行，包括在其他網美的粉絲頁留下影射性字眼留言，還在兩人到南韓旅遊時，私下約沒見過面的「奶妹女網友」被她抓包。Bella更提到，有次沈建宏看完演唱會後，去找一名大奶妹Sa喝酒唱歌，指男友「回來嘴巴還直接長皰疹，還有胸口、脖子都是草莓印」，Bella見狀質問，也看到男友「Line一堆外送茶的訊息」，質疑對方「約砲」，沈建宏則向女友坦承自己是劈腿慣犯，也回Bella：「另一半不在身邊的時候，但又想要解決的話，只能找人打砲啊，沒有感情花錢的就不算劈腿。」

對於被指劈腿慣犯，沈建宏則透過臉書發道歉文，除了向女友表達歉意，對這段感情沒能修成正果感到自責，坦承「未能做到一個男朋友該有的樣子」、「是個不稱職的另一半」，對於帶給女友的傷害及造成各界觀感不佳，會自我深刻反省。

臉書 南韓

上一則

娜塔莉懷孕 「獵魔士」亨利卡維爾要當爸爸了

下一則

港片相隔11年入選坎城展映 古天樂振奮：還是能打進國際

延伸閱讀

一命賠一命？男撞死人態度差 被女友潑油燒死

一命賠一命？男撞死人態度差 被女友潑油燒死
童星長大改賣雞腿還劈腿 沈建宏約砲奶妹「花錢不算」道歉了

童星長大改賣雞腿還劈腿 沈建宏約砲奶妹「花錢不算」道歉了
把女友推下月台 恐怖情人被控謀殺未遂

把女友推下月台 恐怖情人被控謀殺未遂
將女友推下地鐵月台 害她雙腿截肢 紐約「恐怖情人」遭重判

將女友推下地鐵月台 害她雙腿截肢 紐約「恐怖情人」遭重判

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

2024-04-10 07:30
「漂流出口」主唱Putad Pihay歷經驚魂記。圖／摘自臉書

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

2024-04-10 10:28
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家