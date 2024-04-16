女友控劈腿慣犯 沈建宏自責道歉

沈建宏近來被爆劈腿。（取材自臉書）

31歲台灣男星沈建宏自童星入行演戲，演過不少偶像劇，也曾組團發片，不過他在突然消失一段時間後，被爆在菜市場擺攤剁雞腿，展現奮力向上的勵志形象，豈料，近日他竟遭網紅女友Bella在臉書 踢爆是「劈腿慣犯」，狠批他「表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男」，沈建宏則在社群發文道歉，對交往過程造成女方傷害，自責不已。

Bella開頭寫道「忍無可忍」，文中她細數沈建宏所言所行，包括在其他網美的粉絲頁留下影射性字眼留言，還在兩人到南韓 旅遊時，私下約沒見過面的「奶妹女網友」被她抓包。Bella更提到，有次沈建宏看完演唱會後，去找一名大奶妹Sa喝酒唱歌，指男友「回來嘴巴還直接長皰疹，還有胸口、脖子都是草莓印」，Bella見狀質問，也看到男友「Line一堆外送茶的訊息」，質疑對方「約砲」，沈建宏則向女友坦承自己是劈腿慣犯，也回Bella：「另一半不在身邊的時候，但又想要解決的話，只能找人打砲啊，沒有感情花錢的就不算劈腿。」

對於被指劈腿慣犯，沈建宏則透過臉書發道歉文，除了向女友表達歉意，對這段感情沒能修成正果感到自責，坦承「未能做到一個男朋友該有的樣子」、「是個不稱職的另一半」，對於帶給女友的傷害及造成各界觀感不佳，會自我深刻反省。