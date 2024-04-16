台女星吳可熙影壇豐收 首部主演美國電影入選坎城影展

「蘭天閣」是吳可熙首部擔任女主角的美國電影，對她來說意義重大。(圖／Field Trip Media提供)

台灣女星吳可熙近年來在好萊塢發展成績亮眼，主演的全新美國電影「Blue Sun Palace」（暫譯：蘭天閣）即將亮相，如今確定入選2024年第77屆坎城影展 平行單元「國際影評人週」競賽片，她即將在下個月前往法國，出席當地舉行的世界首映。

「蘭天閣」是吳可熙首部擔任女主角的美國電影，對她來說意義重大，她得知獲得坎城影展的青睞，當下在電話中興奮尖叫，「回想起去年寒冷的冬天在紐約拍攝的點點滴滴，有非常難忘的經驗，很開心能獲邀參與這部電影，很期待電影在坎城影展的世界首映！」

「蘭天閣」是美國華裔新銳導演Constance Tsang（曾佩裕）的首部劇情長片，由吳可熙與金馬影帝李康生擔任主演，全片於紐約拍攝取景，故事聚焦在兩位生活在美國皇后區 的華人 ，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。

吳可熙想起去年寒冷的冬天在紐約拍攝的點點滴滴，有非常難忘的經驗，「我和導演Connie以及康哥，還有整個美國劇組人員都相處的非常融洽，合作非常、非常愉快，大家變成非常好的朋友。」她很開心能獲邀參與這部美國電影，「這是我第一次在紐約拍片，非常開心也學到很多，很期待電影在坎城影展的世界首映，分享給全世界的觀眾還有來自世界各地的影人一同觀賞。」