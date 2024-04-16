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台女星吳可熙影壇豐收 首部主演美國電影入選坎城影展

記者黃保慧／即時報導
「蘭天閣」是吳可熙首部擔任女主角的美國電影，對她來說意義重大。(圖／Field Trip Media提供)
「蘭天閣」是吳可熙首部擔任女主角的美國電影，對她來說意義重大。(圖／Field Trip Media提供)

台灣女星吳可熙近年來在好萊塢發展成績亮眼，主演的全新美國電影「Blue Sun Palace」（暫譯：蘭天閣）即將亮相，如今確定入選2024年第77屆坎城影展平行單元「國際影評人週」競賽片，她即將在下個月前往法國，出席當地舉行的世界首映。

「蘭天閣」是吳可熙首部擔任女主角的美國電影，對她來說意義重大，她得知獲得坎城影展的青睞，當下在電話中興奮尖叫，「回想起去年寒冷的冬天在紐約拍攝的點點滴滴，有非常難忘的經驗，很開心能獲邀參與這部電影，很期待電影在坎城影展的世界首映！」

「蘭天閣」是美國華裔新銳導演Constance Tsang（曾佩裕）的首部劇情長片，由吳可熙與金馬影帝李康生擔任主演，全片於紐約拍攝取景，故事聚焦在兩位生活在美國皇后區華人，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。

吳可熙想起去年寒冷的冬天在紐約拍攝的點點滴滴，有非常難忘的經驗，「我和導演Connie以及康哥，還有整個美國劇組人員都相處的非常融洽，合作非常、非常愉快，大家變成非常好的朋友。」她很開心能獲邀參與這部美國電影，「這是我第一次在紐約拍片，非常開心也學到很多，很期待電影在坎城影展的世界首映，分享給全世界的觀眾還有來自世界各地的影人一同觀賞。」

今年是吳可熙在國際影壇豐收的一年，主演法國名導阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）全新電影「以愛之茗」入選柏林影展主競賽單元，年初才剛在歐洲進行宣傳，如今首部擔任女主角的美國電影「蘭天閣」入選坎城影展「國際影評人週」，又將再次準備出發前往歐洲，出席該片的世界首映，這也是她繼「灼人秘密」之後，第二次前往坎城影展。另一方面，她最近也受邀擔任今年美國日舞影展來台舉辦的亞洲日舞影展短片競賽的客座評審，首度擔任剪輯的紀錄片「診所」也將在台灣國際紀錄片影展焦點單元放映，表現亮眼。

吳可熙在美國電影「蘭天閣」與金馬影帝李康生共譜戀曲。(圖／Field Trip ...
吳可熙在美國電影「蘭天閣」與金馬影帝李康生共譜戀曲。(圖／Field Trip Media提供)
吳可熙首部主演的美國電影「蘭天閣」入選坎城影展國際影評人周單元。(圖／Field...
吳可熙首部主演的美國電影「蘭天閣」入選坎城影展國際影評人周單元。(圖／Field Trip Media提供)

坎城影展 皇后區 華人

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