童星長大改賣雞腿還劈腿 沈建宏約砲奶妹「花錢不算」道歉了

沈建宏。(取材自臉書)

台灣31歲男星沈建宏自9歲入行演戲，從童星到長大成人演多部偶像劇後，突然在消失在一段期間後被爆在菜市場擺攤剁雞腿，展現卸下光環、努力上進的勵志形象，豈料，近日竟被網紅女友Bella在臉書 發文踢爆是劈腿慣犯，更怒嗆他「表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男」。

Bella開頭便寫道「忍無可忍」，她細數交往過程中沈建宏所言所行，「在我生日的時候，帶我去他想追的網美投資 的居酒屋慶生，然後po文tag那網美，我才去看那網美ig，沒想到我男友在那女生貼文，留下一堆汁男留言，我真的氣到發抖」，並指出2人到韓國旅遊時，沈建宏還被抓包私下約沒見過面的「奶妹女網友」。

Bella更寫道，沈建宏帶她到一群朋友喝酒的場合，並介紹一名大奶妹Sa給她認識，卻整場親眼目睹了男友與大奶妹有親密的肢體動作，Bella更指出某次男友自己去看演唱會，事後卻被她發現「他看完演唱會就去找Sa喝整晚的酒，然後還單獨兩個人去好樂迪唱歌，直接去s婊家發生關係了，回來嘴巴還直接長皰疹，還有胸口脖子都是草莓印」，最後Bella也和對方對質，沈建宏也坦承自己是劈腿慣犯。

沈建宏擺攤賣雞肉受到婆媽歡迎。(圖／年代提供)

字字句句淚訴著男友沈建宏，只要女友不在身邊就出問題，Bella提到：「問他為什麼要這樣做？他就回我，另一半不在身邊的時候，但又想要解決的話，只能找人打炮啊，沒有感情花錢的就不算劈腿...」。

至於被指劈腿慣犯，沈建宏稍早前則透過臉書發道歉文，表示「對於各界及網友們的批評指教，本人都虛心受教。也愧疚自己，沒能在這段感情修成正果，非常的自責不已。」並稱：「在這段感情中，本人也做了錯誤的事情，傷害了女方的信任，我在此向Bella表達深深的歉意，對不起。」除了坦承自己在這段感情的錯誤外，沈建宏自認未能做到一個男朋友該有的樣子，「沒有給夠足夠的安全感、責任感、忠誠度、任感等等，是個不稱職的另一半。也做了很多感情中熟的表現，讓女方傷心不已。本人也會深刻的反省，也造成各界的觀感不佳，本人非常抱歉，也在此深表歉意。」