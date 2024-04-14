張小燕發聲「真是傷透了」 後悔讓孟耿如嫁黃子佼

張小燕（左）和高愛倫交情甚篤。(取材自臉書)

台灣知名主持人黃子佼 陷入性醜聞風暴，老婆孟耿如和恩師張小燕首當其衝，張小燕雖從未發聲，但內心煎熬可想而知，資深媒體人高愛倫剛在臉書 貼出和張小燕的對話截圖，張小燕對她坦言「很多事我都不知道，覺得對不起耿如，如果早知道我決不會讓她嫁給他。」可見張小燕有多心痛。

高愛倫在臉書發文表示，昨天發文寫張小燕雖然飛來橫禍，但毫髮未傷，她對自己擅自下結論感到抱歉，昨晚簡訊問安，她才知道張小燕一直身處水深火熱之中，雖然未經張小燕同意，她還是決定貼出兩人的對話截圖，也再次表達對張小燕的歉意，張小燕在對話中表示，自己怎會毫髮無傷，「我真是傷透了，除了頭髮還在，心也碎了。」

張小燕透露自己心已碎。(取材自臉書)

以下為臉書全文：