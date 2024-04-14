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張小燕發聲「真是傷透了」 後悔讓孟耿如嫁黃子佼

記者林怡秀／即時報導
張小燕（左）和高愛倫交情甚篤。(取材自臉書)
張小燕（左）和高愛倫交情甚篤。(取材自臉書)

台灣知名主持人黃子佼陷入性醜聞風暴，老婆孟耿如和恩師張小燕首當其衝，張小燕雖從未發聲，但內心煎熬可想而知，資深媒體人高愛倫剛在臉書貼出和張小燕的對話截圖，張小燕對她坦言「很多事我都不知道，覺得對不起耿如，如果早知道我決不會讓她嫁給他。」可見張小燕有多心痛。

高愛倫在臉書發文表示，昨天發文寫張小燕雖然飛來橫禍，但毫髮未傷，她對自己擅自下結論感到抱歉，昨晚簡訊問安，她才知道張小燕一直身處水深火熱之中，雖然未經張小燕同意，她還是決定貼出兩人的對話截圖，也再次表達對張小燕的歉意，張小燕在對話中表示，自己怎會毫髮無傷，「我真是傷透了，除了頭髮還在，心也碎了。」

張小燕透露自己心已碎。(取材自臉書)
張小燕透露自己心已碎。(取材自臉書)

以下為臉書全文：

我對小燕姐很抱歉很抱歉

她遭遇挫折打擊時

我並未有一通電話的詢問連繫與安慰

只在昨晨因循幾十年誠摯的信任

以單純之心發了68字的短文

奈何

被穿鑿附會我另有目的

我平日素愛看法庭題材的電影

任何一個辯護律師最大的惡夢

就是當事人隱藏諸多背景

以致錯誤訊息帶來錯誤判斷

引發意想不到的危機

不扯是非不嚼舌

不探私事不傳話

是我們這群朋友相處的基本態度

所以我才會擅自結論

小燕姐身心健康

飛來橫禍毫髮未傷

昨晚簡訊初次問安

才知道小燕姐一直陷在在水深火熱之中….

我形容的雲淡風輕

可能是痛上添痛的誤導

不為緩頰

也非護航

心有歉意

言中無謊

未經同意

還是決定把昨晚的簡訊曝光

也必須再次解釋我很對不起小燕姐

臉書 黃子佼

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