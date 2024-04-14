張小燕發聲「真是傷透了」 後悔讓孟耿如嫁黃子佼
台灣知名主持人黃子佼陷入性醜聞風暴，老婆孟耿如和恩師張小燕首當其衝，張小燕雖從未發聲，但內心煎熬可想而知，資深媒體人高愛倫剛在臉書貼出和張小燕的對話截圖，張小燕對她坦言「很多事我都不知道，覺得對不起耿如，如果早知道我決不會讓她嫁給他。」可見張小燕有多心痛。
高愛倫在臉書發文表示，昨天發文寫張小燕雖然飛來橫禍，但毫髮未傷，她對自己擅自下結論感到抱歉，昨晚簡訊問安，她才知道張小燕一直身處水深火熱之中，雖然未經張小燕同意，她還是決定貼出兩人的對話截圖，也再次表達對張小燕的歉意，張小燕在對話中表示，自己怎會毫髮無傷，「我真是傷透了，除了頭髮還在，心也碎了。」
以下為臉書全文：
我對小燕姐很抱歉很抱歉
她遭遇挫折打擊時
我並未有一通電話的詢問連繫與安慰
只在昨晨因循幾十年誠摯的信任
以單純之心發了68字的短文
奈何
被穿鑿附會我另有目的
我平日素愛看法庭題材的電影
任何一個辯護律師最大的惡夢
就是當事人隱藏諸多背景
以致錯誤訊息帶來錯誤判斷
引發意想不到的危機
不扯是非不嚼舌
不探私事不傳話
是我們這群朋友相處的基本態度
所以我才會擅自結論
小燕姐身心健康
飛來橫禍毫髮未傷
昨晚簡訊初次問安
才知道小燕姐一直陷在在水深火熱之中….
我形容的雲淡風輕
可能是痛上添痛的誤導
我
不為緩頰
也非護航
我
心有歉意
言中無謊
未經同意
還是決定把昨晚的簡訊曝光
也必須再次解釋我很對不起小燕姐
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