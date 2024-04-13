黃子佼怪癖被翻 收藏孟耿如「喝剩的水」

孟耿如(左)第一次去黃子佼工作室的水至今仍被保留。(取材自臉書)

台灣藝人黃子佼 昔日醜聞不斷被翻出，有網友再爆出他曾在節目上自爆收藏癖好，至今仍保留著妻子孟耿如多年前首度到他工作室時「喝剩的礦泉水」，眾人嚇傻。

網友翻出節目片段，黃子佼與徒弟Lulu曾主持節目「婚禮歌手」。黃子佼自爆，其實自己還留著多年前老婆孟耿如第一次到他工作室時「喝剩的礦泉水」，在場眾人全傻眼。黃子佼還不忘補充說明「大概剩三分之一，她也不知道我留著」。Lulu則是笑稱，「你留那幹嘛？作法？」黃子佼瞬間難以回應，則反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」逗笑現場。

指控黃子佼的受害者皆表示，他的手法都是以工作為由相邀見面，讓受害者沒戒心。看到孟耿如也曾去黃子佼工作室，網友直言「害怕」。

黃子佼接連被爆出性醜聞，妻子孟耿如發文代夫道歉也被攻擊，近日已關閉臉書 。閨密郭書瑤日前出席TVBS「完全省錢戀愛手冊」首映，被問近來是否有聯絡？她說：「我們有默契，彼此有事件發生，會給對方一些時間、空間，過一陣子再聯繫。」

對於黃子佼爆出各種性醜聞，甚至牽扯未成年性犯罪問題，郭書瑤嘆道：「希望可以藉整個事件好好教育我們下一代，保護自己，不要再發生這種事。」