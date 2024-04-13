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黃子佼持未成年片...恩師受牽連 資深歌手曝張小燕私下面

記者梅衍儂／即時報導
張小燕。(摘自臉書)
張小燕。(摘自臉書)

黃子佼遭控性侵、性騷，並持有未成年不雅片，連日來受外界撻伐，他的恩師、演藝圈大姐大張小燕也受波及。曾和張小燕在飛碟電台共事的資深歌手李麗芬見到她被罵翻，忍不住為她抱不平，直言：「如果黃子佼刻意隱瞞，身邊的人怎麼會知道？」

李麗芬認為，黃子佼出事後外界牽連許多無辜的人，從孟耿如到張小燕，她實在看不下去，因為張小燕是非常溫暖、有母性的人，自己多年來觀察和親身感受可證明，「每次天災人禍只有她站上台，說服企業主把善款往上加，我們不能忘記小燕姐長期來的貢獻。」

黃子佼私德被檢驗，張小燕身為師父也被一併檢討，李麗芬分享張小燕不僅工作上專業又溫暖，私下也非常關心同事，「她很溫暖，跟我們在電台碰到面一定會打招呼，同事離職後她還會找對方來聚餐、噓寒問暖，這在演藝圈很難吧！」李麗芬透露自己離開飛碟多年後，張小燕還特地請工作人員來問她要不要聚餐同樂，「她並不會只突顯旗下的藝人，過年也都很貼心給同事大紅包」。

這次事件中，李麗芬發現社會大眾熟齡的人都是沉默的，因此她特別在臉書發文提醒大家、也要喚醒年輕族群，「有些事情你沒看到她的貢獻，有些事情你沒經歷到，她是在台灣如此有影響力、貢獻力的資深藝人，無辜的人要回到平靜的生活。」

她過去和黃子佼沒有什麼互動，不清楚他的事情，「因為都各忙各的，碰到面會say hi，但如果他刻意隱瞞，身邊的人怎麼會知道（違法行為）。」她說：「人生旅途，我們都有可能遇到有心人士長年的隱瞞某些不當作為，但那不是我們的錯啊！是對方太擅長於此道！」

李麗芬希望大家多關心張小燕，「她心裡一定很難過 ，大家反過來針對她，我不是要蹭熱度，我只是同理心，一定會有人批判我，但I don’t care。」

李麗芬為張小燕抱不平。(摘自臉書)
李麗芬為張小燕抱不平。(摘自臉書)

黃子佼 性騷 臉書

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