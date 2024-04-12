昔日同門 鄭智化踢爆黃子佼「目中無人嘴臉」

鄭智化透露當年總被黃子佼無視。(取材自Instagram)

黃子佼 持有未成年偷拍片和性騷 一事，連日來被各界撻伐，資深歌手鄭智化也發聲了，驚曝當年和黃子佼同公司，卻被他冷眼以對，永遠不打招呼，直言：「我無法接受這種目中無人的嘴臉。」

鄭智化日前摔傷正在修養，最近黃子佼陷爭議，鄭也在臉書 發表看法，表示就是因為黃的行為涉及未成年的保護法才會引起軒然大波，否則僅以情色光碟買賣不可能到此地步。

鄭智化談到，戀童癖是隱性或是病態的性癖好，與買賣光碟和真正對未成年兒童做出騷擾是兩回事，「如果黃X佼買了光碟，不管他的目的是買來收藏或視覺意淫，只要他沒有真正對未成年兒童做出真正騷擾或性侵的行為，目前這種排山倒海對他的譴責或畫清界線，我認為有點火上澆油、矯枉過正了。」分享自己的想法。

鄭智化話鋒一轉，強調並不是在袒護對方，因為他其實非常鄙視黃子佼，透露當年與黃子佼同門卻被冷眼，「在公司偶爾碰面，總是擺一副臭臉、斜眼看人，永遠不打招呼，可能我不夠紅不夠格，但是對我這種不喜歡分階級的人，我無法接受這種目中無人的嘴臉」。他說自己就事論事，覺得交給法律即可，不必對黃趕盡殺絕。

黃子佼昔日醜聞不斷被網友翻出，有網友再爆出他曾在節目上自爆收藏癖好，至今仍保留著妻子孟耿如多年前首度到他工作室時「喝剩的礦泉水」，還不忘補充說明「大概剩三分之一，她也不知道我留著」，讓眾人嚇傻。