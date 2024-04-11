陳子強半身麻痺查不出病因 血液淨化竟洗出半包油

陳子強長年接受武術訓練，也因此有不少病痛。(年代提供)

資深男星陳子強為武打童星出身，他近日登上年代新聞「聚焦2.0」談論自己的健康狀況，表示因長年拍武打戲，導致全身多處舊傷，去年底曾半夜胸悶、喘不過氣，一度左半身麻痺，至今跑了醫院10多趟都查不出病因，此外，陳子強還特愛吃滷肉飯，曾經一口氣暴吃5碗，去做血液淨化竟洗出半包油，嚇壞眾人。

48歲男星陳子強是明華園第三代出身，習武、歌仔戲多年，並擔任過港星甄子丹 的武打替身，但在紮實的訓練背後也留下了多處舊傷，陳子強表示，拍戲時肩膀曾受過多次猛烈撞擊，還曾在拍空翻特技時不慎失誤重摔，造成腰椎錯位，一度痛到暈過去。多年過後，陳子強的舊傷仍不定時復發，做過復健、拔罐、牽引等，肩痛還是常發作，去年底時嚴重到半夜突然胸悶不適、喘不過氣，身體左半邊有麻痺感，跑了醫院10多趟照X光、核磁共振、心電圖，目前都查不出病因，故醫師警告若不積極治療，未來恐有半身不遂的可能。

此外，陳子強的飲食習慣不佳導致有高血脂，陳子強表示，自己因為吃東西很快，常常不知不覺就越吃越多，曾經一口氣吃下五碗滷肉飯，日前去做了血液淨化時竟能洗出半包油，讓他大吃一驚。