梁靜茹蹲地淚崩 離婚5年吐心痛內幕

梁靜茹宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。(圖／超級圓頂提供)

梁靜茹 釋出全新視覺照，宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。回憶過往合計20座城市、27場的演出，她說：「其實每首歌在每個城市、每個當下的感受都不同，記得台北首演（2020年）當天，唱到『可惜不是你』，不知道為什麼太難過了，就蹲了下來，那種心痛的感覺，難以言喻。」當時是她離婚屆滿周年，在台上蹲地淚崩，處境令人心疼。

她四年前歡慶出道20周年，展開「當我們談論愛情」 世界巡演，她說：「內心深處仍懷有童心，仍保留著對生活的憧憬、對愛情的嚮往，以及對美好事物的情感，而我也會持續透過音樂，分享、感受愛的力量。」

那麼跟歌迷「談論愛情」超過三年，現階段對緣分灰心了嗎？她說：「現在暫時不再相信愛情……7天。我的腦袋如同一張白紙，常常整理並重啟；即使遇到茫然的迷霧，幾天後 ，這張白紙又被柔美的光線照亮，愛情的信念也會重新盛放如牡丹花開。」代表已準備好迎接新階段。

此外，她去年演唱「燕尾蝶」翻車，事後證實並雪恥成功，表示：「我從來沒有想過它是這麼巨大的，直到有一天，我遇到了一個挫折以後，我發現它在我心裡面的位子變得更重要。」