我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

梁靜茹蹲地淚崩 離婚5年吐心痛內幕

記者林士傑／綜合報導
梁靜茹宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。(圖／超級圓頂提供)
梁靜茹宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。(圖／超級圓頂提供)

梁靜茹釋出全新視覺照，宣布「當我們談論愛情」 世界巡演將升級成為2.0版。回憶過往合計20座城市、27場的演出，她說：「其實每首歌在每個城市、每個當下的感受都不同，記得台北首演（2020年）當天，唱到『可惜不是你』，不知道為什麼太難過了，就蹲了下來，那種心痛的感覺，難以言喻。」當時是她離婚屆滿周年，在台上蹲地淚崩，處境令人心疼。

她四年前歡慶出道20周年，展開「當我們談論愛情」 世界巡演，她說：「內心深處仍懷有童心，仍保留著對生活的憧憬、對愛情的嚮往，以及對美好事物的情感，而我也會持續透過音樂，分享、感受愛的力量。」

那麼跟歌迷「談論愛情」超過三年，現階段對緣分灰心了嗎？她說：「現在暫時不再相信愛情……7天。我的腦袋如同一張白紙，常常整理並重啟；即使遇到茫然的迷霧，幾天後 ，這張白紙又被柔美的光線照亮，愛情的信念也會重新盛放如牡丹花開。」代表已準備好迎接新階段。

此外，她去年演唱「燕尾蝶」翻車，事後證實並雪恥成功，表示：「我從來沒有想過它是這麼巨大的，直到有一天，我遇到了一個挫折以後，我發現它在我心裡面的位子變得更重要。」

梁靜茹

上一則

港版「熔爐」揭罪行 姜大衛：做人要傻

下一則

于正自爆「最愛白鹿」 網轟見風轉舵

延伸閱讀

離婚5年吐心痛內幕 梁靜茹難過蹲地淚崩

離婚5年吐心痛內幕 梁靜茹難過蹲地淚崩
頭七法會黑蝶翻飛 花蓮震災家屬淚崩

頭七法會黑蝶翻飛 花蓮震災家屬淚崩
離婚5年吐心痛內幕 梁靜茹回憶當時「難過蹲地淚崩」

離婚5年吐心痛內幕 梁靜茹回憶當時「難過蹲地淚崩」
馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他

馮紹峰離婚趙麗穎3年 哽咽談5歲兒：我很愛他

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。(摘自IG)

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

2024-04-09 10:07
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵