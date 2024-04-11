黃子佼陷醜聞 愛徒Lulu心碎發聲：錯就是錯

黃子佼愛徒陳明珠解除和他的經紀合約。本報資料照片

黃子佼 身陷醜聞風暴，也波及身邊親友，繼陳明珠宣布和黃子佼解除經紀約後，另一名愛徒Lulu也在深夜首度發聲，她坦言至今心情還是相當混亂，雖仍正常工作，但其實已心碎一地。

她表示錯就是錯，「沒有灰色地帶，本該受到嚴厲譴責。」身為一名女性，甚至是未來的母親，她真心希望這樣子的案件在未來不要再發生，一件都不可以。

Lulu在臉書 指出：「老實說我到現在的心情還是很混亂，雖然我持續正常上班工作，只是心碎一地。我不會因為輿論壓力就急著發聲，更不會因為和佼哥的關係就容忍觸法行為，錯就是錯，沒有灰色地帶，本該受到嚴厲譴責。身為一名女性，甚至是未來的母親，我真心希望這樣子的案件在未來不要再發生，一件都不可以。」

先前，黃子佼的愛徒陳明珠發出聲明，表示黃子佼過去是她很敬重的演藝圈前輩，但最近爆發的新聞事件已嚴重牴觸到她的道德底線，因此決定解除和黃子佼的經紀合約，自立門戶繼續打拚。

陳明珠是黃子佼首位簽約藝人，黃子佼過去常帶她一同出席各大場合。如今恩師身陷醜聞風暴，陳明珠坦言這陣子收到許多的關心和問候，心裡仍然很不平靜。