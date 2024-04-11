羅志祥護兒少權益 譴責黃子佼：做不好的事
羅志祥從過去感情風暴中站起，形象逐漸回正，近日黃子佼被控性騷、持有未成年不雅片事件，眾多演藝圈人士呼籲修改「兒少法」，羅志祥身為兒少公益活動大使，他在記者會上譴責黃子佼行徑，直言：「這是非常不好的事情，兒少不知情、被迫（拍攝）都需要了解、探討，不下載、不支持、不購買、不觀看！」
連日來各界撻伐黃子佼，賈永婕、小S等人陸續轉發由陳文茜撰寫的連署書，提出五大訴求呼籲修改「兒少法」。羅志祥坦言聽到黃子佼一事很難過，「我也譴責拍攝者，這些都是很不應該的事情」，會否加入連署？他說：「我心態已經非常表明，就是保護兒少權益。」
過去和黃子佼常接觸，有無關心他近況？羅志祥說都是看新聞關心，沒有對方的聯絡方式；有什麼話想對他說？羅志祥表示：「我不是他的家人、親人，他應該要好好跟家人說、其他人（指受害者）比較重要。」除了此事，羅志祥呼籲也別忘了前陣子的虐童案，「我們一定要更強烈去保護兒少，畢竟這些在國際上都是非常嚴重的刑罰。」
日前花蓮遭逢7.2強震，羅志祥第一時間跳出來支援家鄉，在花蓮的阿嬤、舅舅都平安無事，不過這次他沒有公布捐款金額，「現在做公益活動已經變成一種比賽，我非常不喜歡，希望大家不要用數字衡量愛心多寡。」
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