羅志祥護兒少權益 譴責黃子佼：做不好的事

羅志祥在記者會上譴責黃子佼行徑。(記者王聰賢／攝影)

羅志祥 從過去感情風暴中站起，形象逐漸回正，近日黃子佼 被控性騷 、持有未成年不雅片事件，眾多演藝圈人士呼籲修改「兒少法」，羅志祥身為兒少公益活動大使，他在記者會上譴責黃子佼行徑，直言：「這是非常不好的事情，兒少不知情、被迫（拍攝）都需要了解、探討，不下載、不支持、不購買、不觀看！」

連日來各界撻伐黃子佼，賈永婕、小S等人陸續轉發由陳文茜撰寫的連署書，提出五大訴求呼籲修改「兒少法」。羅志祥坦言聽到黃子佼一事很難過，「我也譴責拍攝者，這些都是很不應該的事情」，會否加入連署？他說：「我心態已經非常表明，就是保護兒少權益。」

過去和黃子佼常接觸，有無關心他近況？羅志祥說都是看新聞關心，沒有對方的聯絡方式；有什麼話想對他說？羅志祥表示：「我不是他的家人、親人，他應該要好好跟家人說、其他人（指受害者）比較重要。」除了此事，羅志祥呼籲也別忘了前陣子的虐童案，「我們一定要更強烈去保護兒少，畢竟這些在國際上都是非常嚴重的刑罰。」