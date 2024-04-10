黃子佼被爆年收入8000萬急復出 愛徒解約 楊千霈也切割

黃子佼據傳年收入至少8000萬。（本報資料照片）

黃子佼 去年捲入#Me too，日前更被檢調發現持有未成年少女不雅片，一名K小姐更出面指控10多年前遭他性侵，讓黃子佼爭議再起。名嘴粘嫦鈺近日上節目爆料，黃子佼急著想復出，是因為他粗估黃子佼年收入至少台幣8000萬（約250萬美元），讓主持人劉寶傑嚇到直說：「難怪他這麼想急著復出」。

黃子佼最近成為談話性節目的熱門話題，日前「關鍵時刻」提到外界傳言黃子佼在全盛時期每個月收入可能達到3、400萬，但粘嫦鈺認為不止，她透露疫情 前每次致電給黃子佼，他總是在上海或北京錄影，但幾天後又會出現在台北，可見他的通告滿滿，「金流真的是很難去計算」。

粘嫦鈺認為黃子佼一年至少賺台幣8000萬以上，立刻引起主持人劉寶傑驚呼「難怪他這麼想急著復出」。粘嫦鈺也提到，黃子佼後來更換電話號碼、帶家人去逛博物館 ，都是似乎在鋪路復出，只是沒想到爆出案外案，引發外界抨擊。

愛徒解約 楊千霈：難再當朋友

黃子佼爆出性侵醜聞，風暴持續擴大，繼楊千霈受訪坦言很難再和黃子佼繼續當朋友，愛徒陳明珠10日也在臉書發出聲明，表示已和黃子佼解約，她說黃子佼過去是她很敬重的演藝圈前輩，但最近爆發的新聞事件已嚴重抵觸到她的道德底線，因此她決定解除和黃子佼的經紀合約，自立門戶繼續打拚。

楊千霈說，她18歲出道就認識黃子佼，先前曾呼籲外界給黃子佼空間，不要給他壓力。如今得知黃子佼種種醜聞，楊千霈感嘆：「如果當時知道這些，當然不會希望他回來。」

另外，「小薰」黃瀞怡、陳妤、潘君侖、「白癡公主」戴平雅、鄭茵聲、游書庭出席「鬼天廈」記者會。在片中小薰和白癡公主飾演性工作者，為了角色服裝相較裸露，小薰被問到同為黑澀會妹妹的APPLE遭爆在15歲參加雜誌舉辦的模特兒徵選活動，被逼全裸試鏡，雖當時並未指名道姓，不過焦糖哥哥直接揭露就是黃子佼。小薰也坦言，自己並未與對方聊過該事，對於APPLE過往的事，小薰表示APPLE有說過「不是本人不要幫她發聲」，所以自己不方便多說。