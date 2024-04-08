黃子佼買偷拍片又爆性侵 賈永婕轟：天理難容

賈永婕針對黃子佼事件留言「天理難容」，引來上百位網友按讚支持。(取材自Instagram)

揭發黃子佼 性騷的吹哨者Zofia近日又公開一名被黃性侵的受害者，再次引發網友熱議，不少名人紛紛譴責，其中女星賈永婕更是氣得留言「天理難容」，然而白冰冰卻憂心撻伐力道過猛，恐讓黃子佼成為第二個李善均。

網紅Zofia在臉書 發文，表示去年6月份另一名受害者K小姐就聯繫上她，對方表示大學一年級時參加黃子佼節目，就被伸出魔爪，性侵得逞，成為她一輩子揮之不去的陰影。爆料一出，引來逾上萬粉絲憤怒觀看，賈永婕留言表示：「天理難容！」

此外，黃子佼爆出持有未成年偷拍不雅片，成為演藝圈過街老鼠。網友還翻出過去黃子佼和小S 共同主持的畫面，他在節目中掀開小S的裙子，讓人直呼：「太噁心」。

不過白冰冰接受媒體訪問時認為，黃子佼固然有錯，但不至如此。她以韓星李善均為例，認為黃子佼畢竟有過自殘紀錄，若再逼下去，只怕會有憾事發生。但報導一出，網友不滿留言「什麼大姐大，帶頭示範這樣？」、「請問你會擔心陳進興嗎」。