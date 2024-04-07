柯震東朝聖IU演唱會掀騷動 曝戀愛腦：單純喜歡還不夠

柯震東。(記者王聰賢／攝影)

韓星IU於6日在台北小巨蛋舉行世界巡迴台北場演唱會，兩天吸引超過2萬人到場朝聖，不少台灣藝人也都到場朝聖，包含柯震東、林哲熹都在場，而散場時不少粉絲為了找柯震東拍照，意外掀起騷動。

IU演唱會結束，下台後，大銀幕出現3種語言寫下的地震 慰問文，「衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，也向所有為了這次地震，全力以赴善後的人們，致以感謝與支持」。IU為此特地選唱「Love poem」，改變過去由粉絲點歌的安可結尾，希望藉由這首歌曲，撫慰被地震創傷的心靈。