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柯震東朝聖IU演唱會掀騷動 曝戀愛腦：單純喜歡還不夠

記者黃保慧／即時報導
柯震東。(記者王聰賢／攝影)
柯震東。(記者王聰賢／攝影)

韓星IU於6日在台北小巨蛋舉行世界巡迴台北場演唱會，兩天吸引超過2萬人到場朝聖，不少台灣藝人也都到場朝聖，包含柯震東、林哲熹都在場，而散場時不少粉絲為了找柯震東拍照，意外掀起騷動。

IU演唱會結束，下台後，大銀幕出現3種語言寫下的地震慰問文，「衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，也向所有為了這次地震，全力以赴善後的人們，致以感謝與支持」。IU為此特地選唱「Love poem」，改變過去由粉絲點歌的安可結尾，希望藉由這首歌曲，撫慰被地震創傷的心靈。

柯震東看完演唱會也在場內外引起不小騷動，不少粉絲爭相拍照，並上傳到社群。他也在Threads開心發文：「我的心正在為IU而震動」，並附上三個淚眼汪汪的表情符號，後來他似乎意猶未盡，發文再寫下，「單純喜歡你的演戲表演遠遠不夠！原來喜歡跟崇拜一個人…..需要學習的還很多！抱歉！我會努力學習！」，也回覆留言說，「我看著她的每一刻都開心到忘了手機錄影的存在」、「看她演戲好喜歡！今天見到本人真的超級戀愛腦」，足見他被IU演唱會所帶來的震撼。

IU演唱會向花蓮大地震致意。(圖／讀者提供)
IU演唱會向花蓮大地震致意。(圖／讀者提供)

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