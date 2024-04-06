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林依晨「不夠善良」遭碎念 賀軍翔白髮現身 難解婆媳問題

記者楊起鳳／即時報導
賀軍翔(左)和林依晨再度合作。(圖／八大提供)
賀軍翔(左)和林依晨再度合作。(圖／八大提供)

許瑋甯甫與陸弈靜在徐譽庭執導的最新台劇「不夠善良的我們」同台交手，陸弈靜說，她沒有對角色特別設定，是「綜觀曾經過看的一些人。」為何能把人物表現的淋漓盡致？她大笑說：「依照劇本的設定去詮釋，還沒有到淋漓盡致的境界！」

回想與林依晨、許瑋甯及賀軍翔同台飆戲，陸弈靜大讚「都是很棒的演員！」此外，首次和導演徐譽庭的合作，讓陸弈靜直誇對方：「細膩、體貼、直率。」

劇中賀軍翔為了安撫媽媽陸弈靜對另一伴的碎念，同時間要顧及老婆林依晨的心情，成了盡力維繫家人情感的潤滑劑。對於這部分的演譯，賀軍翔說，何瑞之（劇中名）夾在其中的為難，其實自然而然很好詮釋。這樣的情節現實中是否曾發生過？他則堅定表示：「還好現實生活中，沒有這個問題。」

賀軍翔和陸弈靜雖不是首次合作，但卻是第一次演母子，回想起劇中的對手戲，他說：「對手戲很濃厚，非常開心能夠跟陸姐合作，但同時壓力也很大。」母子對戲中，令他最難忘的一場戲，是替飾演許瑋甯哥哥的柯宇綸講話，「所以跟媽媽講話很衝，整個氣氛很僵。」還有，許瑋甯煲魚湯給陸弈靜喝，「媽當場說：『好腥喔！什麼味道！』直來直往的個性跟台詞，都讓賀軍翔印象深刻。

賀軍翔表示，這次角色上著重更多部份是在內心，「導演給蠻多的空間，讓演員有更多的時間去表達內心戲。」情感的狀態跟以往不太一樣，他不禁笑說：「加上年紀不一樣，表現起來也不一樣了。」此外，他為戲剪平頭、刷白頭髮的造型令人眼睛一亮，他認同外型上的改變會影響到內在，也幫助他很快進入角色。他說：「以往拍電視劇要求頭髮不要亂、要好看，這次不用顧慮到這些，有蠻不同的感受。」

許瑋甯(左)與賀軍翔演對手戲。(圖／八大提供)
許瑋甯(左)與賀軍翔演對手戲。(圖／八大提供)
林依晨(左)和陸弈靜飆演技。(圖／八大提供)
林依晨(左)和陸弈靜飆演技。(圖／八大提供)

許瑋甯 台劇

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