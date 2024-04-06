程予希感情事業「順其自然」 最想演喜劇

程予希想接演喜劇角色。(記者王聰賢／攝影)

35歲的台灣女星程予希出道14年，前年奪得金鐘獎迷你劇集女配角獎。她笑認，得獎作品「第一次遇見花香的那刻」是在結束上一段感情後拍攝的，空窗至今四年。她很享受可以專注於自己工作的狀態，30歲過後，無論在表演上或感情、婚姻上，心態都比較放鬆，也不打算凍卵，「我很不喜歡做後悔的事，滿確定我就是想要順其自然」，未來想接演喜劇角色。

在新戲「華麗計程車行」中，程予希與曹佑寧奉子成婚。她表示，自己過去也會希望一切都準備好後再結婚生子。但現在有感很多事情計畫趕不上變化，便改變心態，讓自己接受任何變化，「30歲之後突然覺得，沒什麼好強求的」。

她招認，過去會想把每件事情做到最好，尤其在工作上追求完美主義，於是很緊繃，後來才發現，放鬆一點，反而會有不同火花。