程予希感情事業「順其自然」 最想演喜劇
35歲的台灣女星程予希出道14年，前年奪得金鐘獎迷你劇集女配角獎。她笑認，得獎作品「第一次遇見花香的那刻」是在結束上一段感情後拍攝的，空窗至今四年。她很享受可以專注於自己工作的狀態，30歲過後，無論在表演上或感情、婚姻上，心態都比較放鬆，也不打算凍卵，「我很不喜歡做後悔的事，滿確定我就是想要順其自然」，未來想接演喜劇角色。
在新戲「華麗計程車行」中，程予希與曹佑寧奉子成婚。她表示，自己過去也會希望一切都準備好後再結婚生子。但現在有感很多事情計畫趕不上變化，便改變心態，讓自己接受任何變化，「30歲之後突然覺得，沒什麼好強求的」。
她招認，過去會想把每件事情做到最好，尤其在工作上追求完美主義，於是很緊繃，後來才發現，放鬆一點，反而會有不同火花。
過去緊繃的心態，或許和剛出道就在偶像劇中挑梁、備受矚目有關。程予希演出的第二部戲就主演改編韓劇的「原來是美男」，與正當紅的汪東城配對。她坦言，一開始確實會有男主角的粉絲攻擊她，原本也會很在意酸言酸語，甚至難過到睡不著。但她很快就調適過來，「他們又不知道我真正的狀態，沒必要為不認識我的人傷心」，並自嘲長相「沒有殺傷力」，不是走性感、美艷路線，對女粉絲來說比較沒有攻擊性。
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