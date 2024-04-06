黃子佼買未成年不雅片醜聞延燒 隋棠怒喊：不再合作

隋棠(圖)喊話封殺黃子佼。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人黃子佼 被爆是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，持有七部未成年少女影片。演藝圈陸續有人站出來發聲，包括林予晞、鄭宜農、隋棠 發聲撻伐。隋棠更表明以後不會參與跟黃子佼有關的工作，網紅丹妮婊姐也加入行列，直言不怕得罪演藝圈前輩，更一併痛罵黃子佼老婆孟耿如，直呼：「我真的很唾棄地球上所有戀童癖／性犯罪者跟戀童癖旁邊的那個同陣線的成年女性。 」

黃子佼爆出從不法論壇購買不雅片，其中七支還是偷拍未成年少女，引發各界撻伐。隋棠過去經常出席由黃子佼主持的活動，而她近幾年致力於教導孩童認識身體自主權，獲知黃子佼此舉，也忍不住火大斥責，在臉書上發文宣布：「我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己，不任意成為剝削兒童的幫兇。」

隋棠文中提到，只要是看合法的A片，在道德面或法律面來說都沒問題，「但黃子佼前輩卻是選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像。這些被散播的影像內容大多數都是被害人被拐騙誘騙甚至偷拍，是違反被害人意願的」、「黃子佼前輩還屬於此非法論壇的『高級會員』，意即他擁有更高的瀏覽權限，包括可以瀏覽女童被施虐，性侵等影像」。

因此隋棠斥責：「黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。兒童色情零容忍是普世價值。這已不僅僅是台灣對兒少、對未成年的保護法令不足的問題，它更是跨國的、全球性的兒童剝削議題。」她也呼籲：「希望所有立委可以加速推動『兒童及少年性剝削修法』、警政機關成立專責單位及犯罪資料庫，及『兒少法修法』。」

隋棠的發文，也獲得許多網友讚聲，「少數敢言的藝人，支持」、「隋棠姐姐真的很正義與勇敢」、「終於！謝謝發聲！ 這麼可怕的人事物怎麼可以不受懲罰不受抵制！ 支持修法」。

網紅丹妮婊姐也說：「一個連監獄 中幹盡各種重罪的罪犯都看不下去的罪，居然一堆台灣人叫戀童癖加油？」並認為在男性性犯罪的案例中，在旁邊視而不見、甚至助紂為虐的女性令她痛恨不已。