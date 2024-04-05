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孟耿如替黃子佼道歉 「誤用一成語」挨轟沒讀書

記者楊起鳳／即時報導
孟耿如替老公黃子佼道歉也掀起戰火。(摘自孟耿如臉書)
孟耿如替老公黃子佼道歉也掀起戰火。(摘自孟耿如臉書)

黃子佼近日被爆是偷拍論壇「創意私房」高級會員，還持有7部未成年性影片，消息一出引來各界撻伐。老婆孟耿如發文替持有少女不雅片的老公黃子佼道歉，卻因誤用「不置可否」挨批；事隔一小時，孟耿如趕緊改為「無庸置疑」。

孟耿如在社群中的發文第二段寫道：「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否。判決的結果完全尊重司法給的懲處。」但網友發現，孟耿如應該是想表達「無可否認做錯該罰」，卻誤用「不置可否」這個成語，忍不住轟：「看到不置可否忽然看不下去了」、「說要字字斟酌，結果連不置可否都用錯」、「不置可否？書讀哪去了」。她一小時後立即改為「無庸置疑」。

孟耿如承認黃子佼促使非法網站的猖獗以及造成更多女性的傷害，連說三次「真的錯了！」孟耿如也提到身為黃子佼的妻子和孩子的媽，「這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。」不過她的道歉讓網紅「丹妮婊姐」回應，除了黃子佼有錯外，孟耿如也並不無辜，她點名過去看到家庭犯罪案，除了兇嫌外，那種無視丈夫犯罪在一旁煮飯的媽媽、放任讓自己的男友騷擾孫女的奶奶，也是讓她痛恨等級最高的一種人。

黃子佼 法網

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