五月天接下來將前往香港開唱。(相信音樂提供)

台灣3日遭逢7.2強震,各國關心受災情況,除了日星出力捐款,國內藝人也義不容辭,天團五月天捐款新台幣500萬元(15.5萬美元)賑災,羅志祥 身為花蓮人,也捐錢貢獻心力。

五月天日前在高雄開唱,為當地帶來觀光 財,他們愛心一向不落人後,曾為81氣爆封街義唱,2012年開始也不定期舉辦「Just Love It!公益演唱會」,將愛心送給需要的人。