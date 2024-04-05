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戲說從頭／郭子乾帥剪栗子頭 獲封「喜劇版朴敘俊」

記者楊起鳳／綜合報導
郭子乾剪了「栗子頭」，受封為「喜劇版朴敘俊」。（圖／瀚草文創提供）
郭子乾剪了「栗子頭」，受封為「喜劇版朴敘俊」。（圖／瀚草文創提供）

台劇「省省吧！我家富貴發」描寫一家五口為買房存錢的「省錢家族致富大作戰」，郭子乾飾演一家之主，在劇中飾演駕訓班教練的他開玩笑說最近和車子特別有緣，在「華麗計程車行」還是不會開車的計程車車行老闆，現在趕緊來駕訓班好好練車。

郭子乾特地為劇剪了「栗子頭」，受封為「喜劇版朴敘俊」，讓他站在劇中老婆曾莞婷旁絲毫不違和，在一群年輕演員身旁看起來就像「大哥哥」，他表示：「造型是我融入角色的方法之一！」他很喜歡這個髮型，因此戲殺青至今超過八個月，髮型也維持至今，大家看了都直呼：「年輕20歲！」、「帥翻！」

「省省吧！我家富貴發」正式預告中，郭子乾和老婆曾莞婷、三個兒女余晉與胡智強、陳昭妃為買房，使出各種節儉奇招，曾莞婷在劇中為能盡快完成家中最重要的「房事」，凡事都可以秒速換算成金錢，全天候盯緊一家大小的開支，也常叨念小孩要「省省吧」，她笑言雖然現實中不是三寶媽，但也會碎碎念，「因為我媽媽神經比較大條，常常忘東忘西，所以我常像影集裡的角色一樣，總是在提醒她要帶東西、下雨不要忘記帶傘。」

特別的是，正式預告中出現Ozone成員煥鈞的身影，煥鈞也有過戲劇演出經驗，他表示這是相隔五、六年再度演戲，心情相當緊張，也相當認真看待這次特別演出，Ozone也將演唱本劇主題曲。

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