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淡出台灣演藝圈長達18年 56歲夏禕近況曝光

記者林怡秀／即時報導
夏禕現場臨時清唱一段「夜上海」，歌聲依舊動聽。（圖／年代新聞提供）
夏禕現場臨時清唱一段「夜上海」，歌聲依舊動聽。（圖／年代新聞提供）

56歲中國女星夏禕多年前曾是「綜藝大哥大」的固定班底，以大方直率的個性受到觀眾歡迎，後來逐漸淡出演藝圈長達18年，近日登上年代新聞「聚焦2.0」分享自己的健康狀況，夏禕表示，因從小練功所以肩膀有習慣性脫臼，長時間下來累積成「旋轉肌破洞」，造成生活中諸多不便；特別的是久未露面的夏禕外型和過去差異不大，依然擁有甜美氣質的好氣色，現場耍起花槍、清唱一段「夜上海」也完全難不倒她。

夏禕出身上海戲曲世家，家人皆為京劇名角，23歲時到台定居接觸演藝圈，在張菲的「綜藝大哥大」表演後一炮而紅，後續逐漸消失在螢光幕前。夏禕表示，因為從小就耳濡目染開始練功，當時為了參加電視比賽而苦練耍花槍，在右肩脫臼後發現自己推上去就能復位，於是個性好強的她繼續練習，成為舊疾，這一兩年在拖地、穿衣服時都曾脫臼，一度手抬不起來，經檢查發現已惡化成旋轉肌破裂。

新光醫院釋高上醫師表示，旋轉肌破裂時，狀況會像一個網子越破越大，建議夏禕需開刀做進一步的治療；此外，夏禕也在節目中用上海話高歌當年最紅的「夜上海」，歌聲依舊清亮細緻，耍花槍也不減當年風采，令現場來賓一陣驚呼。

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