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滿島光參加「大港開唱」唱一半全脫了 蔡詩芸中空辣裝比美

記者林士傑／即時報導
滿島光(右二)與SOIL&
滿島光(右二)與SOIL&"PIMP"SESSIONS合作演出。（取材自Instagram）

蔡詩芸30日首度參與2024「大港開唱」，以雙邊挖洞的黑色戰袍登台，只能努力吸氣，苦笑稱「被造型師整了」，會後表示因為這段時間工作壓力過大，只能靠吃紓壓以及增強體力，似又想開表示：「沒關係啦！有點肉也沒什麼。」老公王陽明時常提醒她保持健康飲食，這陣子知道她需要紓壓，便不再繼續碎念。

網傳是「乘風2024（乘風破浪的姐姐第5季）」選手之一，她表示很開心有這個機會，且能夠繼續挑戰自我並做沒做過的事情，工作過程很想女兒，「因為都是自己帶小孩，我有分離焦慮症，但我會繼續努力。」她一連帶來「你以為你是誰」、「誰愛誰」共13首歌曲，下月６日迎來38歲生日，她說當天有工作，到這個年紀也不太有儀式感，開心比較重要。

「大港女神」滿島光壓軸站上女神龍舞台，負責策展的閃靈Doris說去年即有意邀約，很開心今年圓夢，除了基本的伴手禮外，也找出滿島光愛的麵線口味。滿島光昨晚在飯店心情很輕鬆，坐進水果紙箱喊「我是水果」，結束彩排則燦笑說明天見，讓Doris直呼可愛。

滿島光30日晚跟SOIL&"PIMP"SESSIONS帶來「群青」、「eden」共7首歌曲，並選唱偶像王菲的「夢中人」，還在台上即興熱舞，表現令人驚豔。她用中文說「大家好，我是滿島光，你們想我嗎，謝謝，你們吃飯了嗎」，更用台語說「呷飽未」，嗨到脫掉衣服秀出身上的薄紗搭配金色小可愛。

另外，南霸天舞台壓軸的是草東沒有派對，帶來「大風吹」、「山海」等15首歌曲；另皿內果汁機遭誤會是血肉果汁機盜版，答案揭曉，原來是「血肉」團員跟技師互換角色，未來會出道嗎？經紀人笑稱「看觀眾反應」，接著血肉要展開日本巡演。

蔡詩芸(中)帶來多首歌曲。（圖／出日音樂提供）
蔡詩芸(中)帶來多首歌曲。（圖／出日音樂提供）
蔡詩芸首度參與2024「大港開唱」。（記者林士傑／攝影）
蔡詩芸首度參與2024「大港開唱」。（記者林士傑／攝影）

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