林雨宣扮陳亞蘭壓力大 認證她「眼神像梅莉史翠普」

鄭茵聲（左起）、林雨宣、葉天倫、陳亞蘭、洪毓璟、導演林博生、何佩芸出席青睞影視春酒，宣傳新作「勇氣家族」。（青睞影視提供）

導演葉天倫與製作人兼主演的陳亞蘭新作「勇氣家族」29日晚間舉行春酒，陳亞蘭和林雨宣劇中飾演母女。該劇其實是取材自陳亞蘭家庭故事，陳亞蘭受訪時表示她的角色參考原型是父母，而林雨宣演的就是她本人，林雨宣透露陳亞蘭在拍戲現場向來威嚴不假辭色，根本就是「穿著Prada的惡魔」。

陳亞蘭在劇中飾演歌仔戲團團長，大女兒林雨宣自幼跟著母親練身段，卻個性叛逆有主見，陳亞蘭坦承：「林雨宣角色就是我的原型」，陳亞蘭對林雨宣很嚴格，要她加入歌仔戲集訓，「不好好練會被人看破手腳」，林雨宣透露去年因為拍攝壓力大竟引發「坐骨神經痛」，有時候甚至痛到幾乎不能走路，「可能一直以來比較緊繃，當時就突然發作！」她坦言雖然很榮幸能與「影帝」共演母女，但「亞蘭姐看我的表情，就像是梅莉史翠普看著安海瑟薇的樣子，一度感覺我沒辦法和她太親近。」讓陳亞蘭直呼冤枉，「我根本不知道她坐骨神經發作。」

談到飾演老三的鄭茵聲，角色天真活潑卻有點少根筋，陳亞蘭表示看過鄭茵聲演出的舞台劇 ：「是我指名她來演，但她根本就不用演，因為角色就是網紅，她本人也是大剌剌、沒心眼。」對於陳亞蘭在戲內的威嚴延伸到戲外，鄭茵聲反而沒在怕，「因為我知道她都是為了戲好之後就不這麼害怕了，因為我們導演人也超好，總是要有人扮黑臉。」

陳亞蘭為了「勇氣家族」還身兼「台語老師」，她幾乎把所有劇本都用台語錄音講一遍傳給大家，現場更播放當時錄音的音檔，「大家都一直來問我這個怎麼唸，我就乾脆都錄起來給大家。」更表示「現在年輕人真的台語有夠爛，還全部都有南部腔，啊不就還好我們劇情就是南部的劇團。」全場爆笑。