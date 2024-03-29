我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

齊邦媛辭世...拒絕「巨流河」電影與追思會 一生優雅不落俗套

林雨宣扮陳亞蘭壓力大 認證她「眼神像梅莉史翠普」

記者楊起鳳／即時報導
鄭茵聲（左起）、林雨宣、葉天倫、陳亞蘭、洪毓璟、導演林博生、何佩芸出席青睞影視春酒，宣傳新作「勇氣家族」。（青睞影視提供）
鄭茵聲（左起）、林雨宣、葉天倫、陳亞蘭、洪毓璟、導演林博生、何佩芸出席青睞影視春酒，宣傳新作「勇氣家族」。（青睞影視提供）

導演葉天倫與製作人兼主演的陳亞蘭新作「勇氣家族」29日晚間舉行春酒，陳亞蘭和林雨宣劇中飾演母女。該劇其實是取材自陳亞蘭家庭故事，陳亞蘭受訪時表示她的角色參考原型是父母，而林雨宣演的就是她本人，林雨宣透露陳亞蘭在拍戲現場向來威嚴不假辭色，根本就是「穿著Prada的惡魔」。

陳亞蘭在劇中飾演歌仔戲團團長，大女兒林雨宣自幼跟著母親練身段，卻個性叛逆有主見，陳亞蘭坦承：「林雨宣角色就是我的原型」，陳亞蘭對林雨宣很嚴格，要她加入歌仔戲集訓，「不好好練會被人看破手腳」，林雨宣透露去年因為拍攝壓力大竟引發「坐骨神經痛」，有時候甚至痛到幾乎不能走路，「可能一直以來比較緊繃，當時就突然發作！」她坦言雖然很榮幸能與「影帝」共演母女，但「亞蘭姐看我的表情，就像是梅莉史翠普看著安海瑟薇的樣子，一度感覺我沒辦法和她太親近。」讓陳亞蘭直呼冤枉，「我根本不知道她坐骨神經發作。」

談到飾演老三的鄭茵聲，角色天真活潑卻有點少根筋，陳亞蘭表示看過鄭茵聲演出的舞台劇：「是我指名她來演，但她根本就不用演，因為角色就是網紅，她本人也是大剌剌、沒心眼。」對於陳亞蘭在戲內的威嚴延伸到戲外，鄭茵聲反而沒在怕，「因為我知道她都是為了戲好之後就不這麼害怕了，因為我們導演人也超好，總是要有人扮黑臉。」

陳亞蘭為了「勇氣家族」還身兼「台語老師」，她幾乎把所有劇本都用台語錄音講一遍傳給大家，現場更播放當時錄音的音檔，「大家都一直來問我這個怎麼唸，我就乾脆都錄起來給大家。」更表示「現在年輕人真的台語有夠爛，還全部都有南部腔，啊不就還好我們劇情就是南部的劇團。」全場爆笑。

曾以楊麗花歌仔戲電視劇「忠孝節義」入圍金鐘新人的何佩芸和飾演林雨宣青梅竹馬的洪毓璟，都是陳亞蘭在劇中的歌仔戲班底之一，洪毓璟透露當年曾在「忠孝節義」跑龍套演過小兵，這回見識到歌仔戲的紮頭，勒得超緊彷彿孫悟空的金箍，也見識到陳亞蘭在現場總是親力親為，並稱陳亞蘭都是「恩威並施」，常讓他演到快哭了，下一秒又有下午茶可以吃，果然是「皇上」。該劇將於4月21日華視主頻、公視台語台播出。

鄭茵聲笑說她完全不怕陳亞蘭。（青睞影視提供）
鄭茵聲笑說她完全不怕陳亞蘭。（青睞影視提供）
林雨宣在劇中飾演陳亞蘭的女兒，演的也是陳亞蘭本人。（青睞影視提供）
林雨宣在劇中飾演陳亞蘭的女兒，演的也是陳亞蘭本人。（青睞影視提供）
陳亞蘭拍戲很嚴格，她製作主演的「勇氣家族」取材她本人的原型故事。（青睞影視提供）
陳亞蘭拍戲很嚴格，她製作主演的「勇氣家族」取材她本人的原型故事。（青睞影視提供）
鄭茵聲（左起）、陳亞蘭、林雨宣、何佩芸、洪毓璟、出席青睞影視春酒，宣傳新作「勇氣...
鄭茵聲（左起）、陳亞蘭、林雨宣、何佩芸、洪毓璟、出席青睞影視春酒，宣傳新作「勇氣家族」。（青睞影視提供）

入圍 台劇

上一則

田中千繪拍一鏡到底「收工崩潰暴哭」鬆口主因：演不好

延伸閱讀

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭政治迫害想辯無罪

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭政治迫害想辯無罪
台灣星光幫歌手體重破百被警告「會猝死」 瘦20公斤保命

台灣星光幫歌手體重破百被警告「會猝死」 瘦20公斤保命
德援烏計畫遭洩 防長強調個人疏失 否認被入侵

德援烏計畫遭洩 防長強調個人疏失 否認被入侵
Meta大當機、臉書斷直播 柯以柔嚇到臉白 邵庭擔心失業

Meta大當機、臉書斷直播 柯以柔嚇到臉白 邵庭擔心失業

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜
來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦