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田中千繪拍一鏡到底「收工崩潰暴哭」鬆口主因：演不好

記者楊起鳳／即時報導
田中千繪最愛身上這件白色旗袍。（民視提供）
田中千繪最愛身上這件白色旗袍。（民視提供）

民視周六台劇「商魂」今將播出最終完結篇，田中千繪在劇中演技大爆發，她說自己也沒想到因為這次的演出，受到很多人對雅美的喜愛和讚美，這是身為演員最開心的事。其實她第一集一場一鏡到底的戲自認沒拍好，還對經紀人大哭「我演的不好。」

田中千繪說，那時候她同時在拍另外一部戲，要拍「商魂」這場雅美出場的戲時，感覺體力和腦袋累到有點無法集中精神。但是那場戲的場景必須在那一天拍完，臨演也請了那麼多人，所以必須自己振作把剩下所有力氣投入在雅美身上。雖然導演說表演都沒問題，但自己過不去自己，這也是她出道後第一次感覺沒有演好而崩潰，那場戲的印象特別深刻。

田中千繪表示和市原隼人第一次合作，他私底下非常有禮貌，笑起來非常可愛，跟劇中的武田完全相反的人。但他一旦進到角色裡的時候，他散發出來的氣場完全覆蓋拍攝現場，大家都不敢靠近他，「我也是除了需要跟他確認的內容之外，也沒什麼跟他說話。」

拍武田來砸店的那場戲時，田中千繪坦言心裡還蠻緊張的，因為現場只能砸一次，不過大家配合得非常好，每個角色的情緒，動作都很到位，大家拍了一次就過了。雖然看到那麼美的雅美西裝店，最後被砸成那樣非常難過，但拍完那場戲時坦白說讓她鬆了一口氣，就像完成不可能的任務。

劇中田中千繪簡直是造型百變，每一場戲的服裝都很講究，她說謝謝造型團隊的用心，一起成就了大家現在所看見的雅美。

田中千繪演一位開西裝店的老闆娘。（民視提供）
田中千繪演一位開西裝店的老闆娘。（民視提供）

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