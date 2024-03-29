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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

59歲楊繡惠皮膚緊緻解密：已打了20多年肉毒

記者葉君遠／專訪
楊繡惠的皮膚緊緻，原來背後有原因。(記者李政龍／攝影)
楊繡惠的皮膚緊緻，原來背後有原因。(記者李政龍／攝影)

今年59歲的楊繡惠，皮膚仍緊緻Q彈，到底如何保養，她坦言，「我從30多歲就開始打肉毒，平均每半年一次，只要劑量得宜，就不會笑僵。」

很多女藝人都坦承曾「進廠維修」，但楊繡惠是首次透露，「肉毒一定有的，現在哪一個明星沒有打？當然不能打太多」。她本是演員，33歲時上了「康熙來了」出道，從此活躍於各大綜藝節目，她父親是台語時期資深藝人阿西，目前已高齡90歲了，楊繡惠說，「我這一生，沒有離開過爸媽出去住，雖然我今年59歲了，在他們心中，我還是個小孩。」

楊繡惠誇張到，年屆耳順還有門禁，「我只要出門，時間一到沒回家媽媽電話就來了，有一次跟藍心湄喝酒，晚上11點半，媽媽打來叫我注意時間，我說我會晚點回家，她說好，那我在客廳沙發上等妳，我一聽，她在沙發上等門，我立刻收拾包包回家。」後來交男友也沒逾越門禁時間？「沒有，要做『任何事情』，都得在時間到之前做完，我沒同居過，也沒跟夜不歸營」。

但凡事總有例外，她笑說，「因為工作要到外地可以，例如出差去花蓮、日本，我可以報備不回家，其他時間我都會回去。」她跟楊貴媚一樣，楊貴媚此生也沒離開過媽媽，自豪自己是個跟母親很親的媽寶，但在外人看來，她們都是非常孝順父母的表現。

日本

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