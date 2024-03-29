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何如芸為父蓋棺哭喊：不要再想我們

記者杜沛學／台北即時報導
何如芸分享與爸爸的合照。（摘自臉書）
何如芸分享與爸爸的合照。（摘自臉書）

何如芸月初透露父親因肺癌過世，最近已幫爸爸辦完後事，今在臉書上分享心情：「感覺這個月好長，今天看月曆，原來3月都還沒過完。我知道每個生命的流逝都有他自己的方式，只是沒想到會來得如此措手不及。」並透露在靈堂前，父親疑似放心不下兩個外孫，擲筊時聽到外孫的名字，才給了聖筊。

何如芸透露，兒子們回到新加坡後，擔心媽媽的心情，她則表示：「不會寂寞，我需要時間空間消化哀傷，相信我妹妹也一樣。當然，他們在家的那幾天，吵吵鬧鬧讓我有家的感覺，也睡得比較久一點。」並分享兒子們與外公的感情深厚，「阿公只有這2個小孫孫，一直愛在心尖上。每次他們從新加坡回來看阿公，雖然次數很少時間很短，阿公都笑得像孩子一樣開心。爸爸離開之後，我回去他房間找東西，爸爸的床頭櫃上放的是他們的照片，連我和妹妹都排不上」。

何如芸繼續分享爸爸靈堂上的插曲，「幫爸爸做頭七時，儀式進行到一半，妹妹一直拿不到聖杯，法事無法繼續，我站在牌位前輕輕對他說：爸爸！Brian和Bruce他們一定會回來送你，你放心！妹妹再擲，就有了。」告別式上，「在蓋棺前一刻，我對著爸爸大叫：爸爸！你趕快跟著光的地方走，千萬不要回頭看，不要停下來，也不要捨不得，上帝在天堂等你！爸爸！你真的不要再想我們了，雖然我會很想你」。相當催淚。

何如芸(中)與兩個兒子。（摘自臉書）
何如芸(中)與兩個兒子。（摘自臉書）

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