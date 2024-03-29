何如芸為父蓋棺哭喊：不要再想我們

何如芸分享與爸爸的合照。（摘自臉書）

何如芸月初透露父親因肺癌過世，最近已幫爸爸辦完後事，今在臉書 上分享心情：「感覺這個月好長，今天看月曆，原來3月都還沒過完。我知道每個生命的流逝都有他自己的方式，只是沒想到會來得如此措手不及。」並透露在靈堂前，父親疑似放心不下兩個外孫，擲筊時聽到外孫的名字，才給了聖筊。

何如芸透露，兒子們回到新加坡 後，擔心媽媽的心情，她則表示：「不會寂寞，我需要時間空間消化哀傷，相信我妹妹也一樣。當然，他們在家的那幾天，吵吵鬧鬧讓我有家的感覺，也睡得比較久一點。」並分享兒子們與外公的感情深厚，「阿公只有這2個小孫孫，一直愛在心尖上。每次他們從新加坡回來看阿公，雖然次數很少時間很短，阿公都笑得像孩子一樣開心。爸爸離開之後，我回去他房間找東西，爸爸的床頭櫃上放的是他們的照片，連我和妹妹都排不上」。