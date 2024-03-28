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自嘲當初被錢沖昏頭 小S驚爆婚姻真實狀況

記者林怡秀／即時報導
小S(中)自爆現在的婚姻生活超無聊。圖／東森提供
小S(中)自爆現在的婚姻生活超無聊。圖／東森提供

小S（徐熙娣）主持的東森「小姐不熙娣」日前邀請到吳怡霈、撒基努、Maya、董仔以及海力來聊「夫妻的世界演很大！這麼愛演怎麼不去演八點檔？」分享夫妻間的日常情趣。小S表示，另一半「接不接妳的梗」其實在戀愛階段就能測試了：「像我當時就是被錢沖昏頭啦，所以我現在無聊到爆」更透露自己有時想大玩演戲遊戲，還會被老公潑冷水。

吳怡霈也大方聊起跟日籍老公Akira 婚後的幸福生活，她透露，若是當天想「求歡」就會說出關鍵字「味噌湯」，老公就會很配合的扮演成「日料師傅」，有時甚至只穿一件圍裙等她回家；吳怡霈到家後，老公則會真的跟日料師傅一樣，一道道菜端上桌，時間差不多，就會自然而然發生親密關係。不過也會有小插曲，吳怡霈笑說，有時角色扮演玩太久，快要沒耐性的她就會跟老公說：「我已經要喝醉了，你再不開始，就沒這個戲囉！」

YouTuber「這群人」成員董仔於去年５月與老公海力完成結婚登記，夫妻倆聊起婚姻生活，董仔透露，平時最喜歡跟老公玩「抓猴」的遊戲，會假裝老公出軌有小三，還被抓個正著的戲碼，令全場傻眼。而撒基努有時為了要哄Maya盡快入睡，會刻意將電視轉到「佛經台」說：「欸老婆這台超好睡的！」結果反而自己先睡著。

小S YouTuber

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