選後回歸舞台劇 賴佩霞合體柯文哲「倒垃圾」

藝人賴佩霞(右)與民眾黨主席柯文哲(左)將一同演出音樂劇「倒垃圾」。(記者曾原信／攝影)

女星賴佩霞 與鴻海創辦人郭台銘一起退出2024年總統大選後，首度回歸舞台劇 ，在音樂劇「倒垃圾」記者會上談起近況，透露目前正在寫書。問起當初為了參選副總統放棄美國籍是否想再重新申請？她說：「沒有打算要回來。」

去年退選2024總統大選後，賴佩霞首度公開受訪，表示很高興回到喜歡的團隊，問起以後是否還會碰政治，她有感而發：「沒有計畫，人生就是充滿了奇蹟。」是否對政治心冷？她回應：「是大開眼界，從政之後不一樣的就是大開眼界，還是要有過經歷，對生活的幫助很大。」

她進一步解釋，這次參選的結果就是「不怕人家在外面亂講什麼，以前會很在意，經過這個之後免疫了，人生有很大的醒悟，是很特別的體驗，人生沒有碰過的不會知道。」 至於會不會請郭董來看演出，她則表示要由導演出面。

她當初被檢舉擁有雙重國籍申請放棄美國籍，她表示沒有打算要回來，老公只對她說她很勇。這段時間就是安靜下來寫書跟劇團的演出。 因為選舉，她整個人暴瘦五、六公斤，這次穿著曝光的還是六年前的戲服。

民眾黨主席柯文哲 也參演「倒垃圾」，是他舞台劇初體驗，劇中角色就是演自己，柯P表示自己就是玩票性質，直呼「我是被騙來的」。