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吳慷仁極樂香港1對8 累到差點頂不住

記者陳建嘉╱綜合報導
吳慷仁分享拍攝港片「但願人長久」的點滴。(圖／甲上提供)
吳慷仁分享拍攝港片「但願人長久」的點滴。(圖／甲上提供)

台灣藝人吳慷仁在港片「但願人長久」中從40歲演到60歲，是一名頻繁進出監獄的癮君子父親，回憶拍攝過程，他笑說電影橫跨三個年代，飾演他女兒的演員就有6人，「她們會帶我這個『爸爸』一起去逛街，我幫她們拍可愛的照片，累到差點頂不住啊」。

提到扮演一名老父親，吳慷仁說自己是單親家庭，從小就跟著媽媽，與爸爸較不熟，「我是拍這部片才試圖去了解他」，如今爸爸已經過世，回想相處經驗，才發現從前的自己很叛逆。與邵雨薇交往多年，有沒有想過自己會是一個怎樣的爸爸？吳慷仁僅簡單回應：「不敢想。」

提到電影後半段要演一名老父親，詢問導演祝紫嫣：「爸爸在妳眼裡有什麼變化？」她表示：「小時候覺得爸爸很大，長大以後爸爸很小，是指爸爸變小了，整個人消瘦，能力沒辦法像以前一樣那麼好。」祝紫嫣的一番話讓吳慷仁相當有感觸。

吳慷仁提到拍片空檔常會與劇組人員出去，有次陪七、八個年輕小女生出去玩，前一個小時還應付得來，一半之後就頗累，記者開玩笑說是「極樂香港」，他則說1對8真的太辛苦，「有時候感覺靈魂會飄走」。

「但願人長久」入圍香港金像獎四項大獎，吳慷仁獲提名最佳男配角，呼聲極高，但他說平常心看待；祝紫嫣則角逐最佳新導演。

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