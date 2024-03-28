林柏宏新代言曬結實男友手臂 網：確定是賣眼鏡？

眼鏡連鎖品牌小林眼鏡邀請林柏宏擔任全新一季代言人，廣告中大秀精實好身材。（小林眼鏡提供）

即將有新作「莎莉」上映的林柏宏，在電影中飾演最帥雞肉攤販店員，秀出他訓練多時的結實手臂，引起粉絲們的關注。沒想到，台灣連鎖眼鏡通路小林眼鏡也相中了這點，邀請林柏宏擔任年度新代言人，不僅如此隨之曝光的形象帥照，同樣能看到他的「男友手臂」，讓網友們不禁發問「是賣眼鏡？還是賣肌肉？」

首度代言眼鏡品牌的林柏宏，在廣告片中穿著無袖上衣大秀精實好身材，配搭眼鏡後頗有「斯文敗類」的感受。林柏宏深懂藉由不同鏡框能演繹出不同魅力，此次拍攝形象廣告，他提到最喜歡ARMANI EXCHANGE系列的方形鏡框，可達到修飾臉型的效果，另外也很喜歡近期流行的透明鏡框，更能展現出街頭潮流態度。承襲ARMANI EXCHANGE大膽顏色選用及年輕街頭風格，此次新款有多元造型供消費者選擇，包含透明鏡框、圓型或方型的粗框，設計上更透過跳色元素與多元化的鏡臂Logo點綴出低調奢華質感。

除此之外，小林眼鏡以都會時尚年輕女性為出發，打造更精緻的MICHAEL KORS系列鏡框，融入品牌專屬Logo及經典鍊條設計，呼應女裝包款設計細節，讓眼鏡化身時尚配件。