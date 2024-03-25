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五月天25周年巡演高雄嗨唱 冠佑女兒當攝影

記者黃保慧／綜合報導
五月天把2023線上跨年演唱會載具直接重現到演唱會上。(圖／相信音樂提供)
五月天把2023線上跨年演唱會載具直接重現到演唱會上。(圖／相信音樂提供)

台灣樂團五月天#5525 LIVE TOUR「回到那一天」25周年巡迴演唱會，日前於高雄世運主場館熱鬧嗨唱，兩天共吸引約10萬人齊聚同歡。演唱會也是回憶滿滿，繼「恆星的恆心」演唱會的紅色跑車之後，他們將2023線上跨年演唱會載著五月天趕上演唱會的「MAYDAY EXPRESS」搬來現場，還有喵星人大飛球等真實呈現，與「五迷」近距離互動。

第九度在高雄世運主場館開唱的五月天，少不了以幽默垃圾話陪觀眾抬槓，石頭開心說：「又在這看到大家，開過那麼多場演唱會，今天第一場算是可圈可點，你們第一場絕對是空前熱情，繼續保持這樣熱情。」

怪獸同意又附和說，高雄歌迷的熱情不須助跑與暖身，不忘要歌迷熱情持久，直說唱到天亮都可以。瑪莎則說：「五月天終於要邁向25周年，很開心這麼多人想看中年大叔在上面蹦蹦跳跳，這兩周在高雄跟著五月天一起玩得很開心。」

而冠佑表示，高雄無限放大版，最擔心就是體力，因此這兩天都在高雄跑步。沒想到引來怪獸吐槽：「你不是昨早才到。」冠佑笑回，是從高鐵內外跑。

主唱阿信表示，有人問成立25年每一年都在開演唱會，不煩嗎？他說：「我們更想問你們，你們每一年都想看五月天演唱會不煩嗎？如果有人問你為什麼，你要跟任何人說，我們就是不平凡的一群，我們都是不凡的！」

在唱到「笑忘歌」環節，冠佑的女兒小薔薇化身自己的夢想職業攝影師上台，幫阿信與全場歌迷拍照。阿信對她說：「有一天妳會為你爸爸和兄弟拍出最成功的照片，我會裱起來放在錄音室最顯眼的地方。」期待藉由照片「回到那一天」。

瑪莎乘坐喵星人大飛球。(圖／相信音樂提供)
瑪莎乘坐喵星人大飛球。(圖／相信音樂提供)

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