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王陽明下海拍紀錄片 險喪命 不敢告訴老婆

記者李姿瑩／綜合報導
王陽明熱愛海洋、敢冒險。(記者沈昱嘉／攝影)
王陽明熱愛海洋、敢冒險。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣藝人王陽明和製作人李景白日前出席紀錄片「沉睡的水下巨人」記者會，王陽明分享下海取景的經驗，坦言怕家人擔心，當錄影真的面臨生死關頭時，他完全不敢告訴老婆。

水下拍攝深受氣候、海浪、洋流和能見度等因素影響，李景白在記者會上談及挑選王陽明作為節目主持人的原因，「必須要熱愛海洋、敢冒險、心理素質強，而且他本身特質得天獨厚，非常適合。」

王陽明雖然做了充分準備，但聊到在澎湖拍攝的驚險過程，他還是心有餘悸，「那次水下的海流很強，潛導也漂走，其實我自己有點害怕有點慌。但我告訴自己要冷靜，最後白叔判斷，決定放棄那一趟的拍攝」。

王陽明在拍攝過程中總共遇到三次危機，為了不讓太太擔心，他都沒特別多提。其實他和蔡詩芸都熱愛海洋，當年度蜜月就是去潛水看大白鯊。蔡詩芸經過多次溝通後，決定支持王陽明接下節目，也曾帶著女兒到現場探班。最近蔡詩芸在湖南長沙錄影，王陽明也透露準備去探班，「尤其她生日快到了」。

日前王陽明因為公司車庫被亂停車憤而報警，他的團隊已經和車主聯絡上。得知對方狀況後，王陽明語帶同情表示有些難過，沒有打算提告。相關細節為了保護當事人，他不便多說，希望風波就此落幕。

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