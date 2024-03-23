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汪小菲到大S家門口大鬧 赴警局舉報濫用藥 律師：她早檢驗自清

記者李姿瑩／綜合報導
汪小菲情緒激動赴派出所舉報大S，在門口接受媒體拍照。(記者沈昱嘉／攝影)
汪小菲情緒激動赴派出所舉報大S，在門口接受媒體拍照。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星大S(徐熙媛)的前夫汪小菲被大S踢爆過去種種不堪行徑，日前兩度情緒失控到大S家門口大鬧。他第二次站在派出所門口、帶著極度不滿情緒對所有媒體說，「我是來報警的，一、我的家人被非法拘禁、扣留，二、我汪小菲實名舉報，徐熙媛長期濫用藥物（史蒂諾斯）」。殊不知大S早就做過相關檢驗，不讓髒水潑上身。

汪小菲日前開直播，就疑似因抖音帳號被封，酒醉失控飆罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴。

他又到大S家門口找人，保全機警沒放他上樓；大S也由保全直接報警，請警察趕走不速之客。外界盛傳他在發酒瘋，但警方到場後並未聞到酒味。不久，汪小菲冷靜離開現場。

但稍晚，他又再度折返派出所，站在門口，對媒體指責大S不是，並稱是來實名舉報大S，走進派出所想到話沒說完，又出來再強調一次，看來理智線已斷裂。警方在送走汪小菲後，向媒體說明他並未完成報案程序。

大S委任律師賴芳玉發出聲明：「由於有心人士不斷誤導，以致外界質疑我方當事人涉有吸食毒品，嚴重侵害當事人名譽，因此我方當事人除自行檢驗毛髮自清外，且檢警單位早已就徐小姐之毛髮、尿液等進行精密鑑定，其結果並無任何不法情事。請外界勿有任何以訛傳訛、誹謗或誣告我方當事人之情事，否則將依法處理」。

另外，而大S被汪小菲指控曾寄送包裹給具俊曄，結果反遭網友打臉「寄件人是自家司機」。寄這個包裹的刺青師傅忍無可忍公開真相，原來是他在幫大S刺青時，無意間提到近期打算寄家用型刺青機去南韓給具俊曄。大S只是做個順水人情，讓司機接受師傅委託，幫忙跑腿取件轉寄去南韓。

前夫不停鬧事，現任丈夫具俊曄知道愛妻蒙受不白之冤，用自己的方式持續守護她。他日前宣布要在台北華山Legacy舉辦「Koo2.0具俊曄EvolutionDJSHOW酷的進化論」，在籌備之餘堅持再忙也要回家吃飯，坦言自己在錄音室都會忍著飢餓，只為回家能夠和大S一起吃。

具俊曄守護愛妻。(圖／寬宏提供)
具俊曄守護愛妻。(圖／寬宏提供)

大S 汪小菲 具俊曄

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