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汪小菲穿鬆垮T恤大鬧 網友：最受傷的不是大S而是YSL

記者楊德宜／台北即時報導
汪小菲情緒激動赴派出所，揚言舉報大S，並在派出所門口接受媒體訪問拍照。(記者沈昱嘉／攝影)
汪小菲情緒激動赴派出所，揚言舉報大S，並在派出所門口接受媒體訪問拍照。(記者沈昱嘉／攝影)

藝人大S徐熙媛）的前夫汪小菲台北時間22日晚衝到徐熙媛住處被保全報警趕走，還一度在派出所上演報案鬧劇，兩岸網友熱議，尤其他穿著的T恤滿是皺摺又鬆垮，竟是名牌YSL、要價超過600美元，中國網友對該名牌直呼同情，「受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL」。

汪小菲穿著的T恤又皺又鬆垮，領口還變成荷葉邊。在微博也引起討論，博主「麻辣表哥」發文表示，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL，現在都知道它家衣服又貴又皺了」。

中國網友表示，「我以為是地攤貨」、「看著那件衣服，還想到底是汪小菲發福了？還是這件衣服難看啊，感覺衣服是不是已經洗變形了」、「4500（人民幣）的衣服被他穿成了45」、「居然不是9.9包郵」、「我還在想聖羅蘭不會告他嘛？ 以後不准他穿它家的衣服了」、「笑死了，穿成荷葉邊衣服」。

一名中國網友表示，「YSL這件是全棉的高紗織的，高紗織的布料非常精細，穿著很舒適。 你看到別人穿很板正的襯衫很多是用塑膠瓶混紡的。 所以你沒買過啥好衣服吧？ 好的布料易皺太正常了」。

大S 汪小菲 徐熙媛

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