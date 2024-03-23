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曾在「康熙來了」爆汪小菲酒品差 小S：激動又愛拍桌

編輯蔡欣妤／即時報導
(取材自YouTube)
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大S（徐熙媛）前夫汪小菲22日晚衝進警局鬧事，不僅眼神迷離且疑似喝醉酒，揚言實名舉報大小S非法用藥（史蒂諾斯）。不過後來警方證實他根本沒完成報案程序，僅僅在局裡坐坐，之後對著媒體表達一陣抗議便離開。事實上他昨日直播時似乎就已經喝醉，不僅突然對著鏡頭飆罵，還不斷喊著：「封殺我啊！」而他酒後誤事的事蹟小S當年在《康熙來了》中就已經提及，如今再翻當時節目片段，對比現在誇張程度小S當時的說法已經算是委婉的了。

大S在20日發表聲明控訴汪小菲多次婚內出軌，還在她孕期將自己推倒在地，甚至用重達7.7公斤「哈利波特精裝版」砸向她，所幸黑人（陳建州）出手固定制止。兩人離婚後汪小菲屢次發生脫序行為，且經常與喝醉酒脫不了關係。過去《康熙來了》在「鐵漢柔情汪小菲」一集中小S就曾透露他的酒品，說不僅酒後愛聊天，講話變激動還愛拍桌。還說汪小菲每次來他們家狀態都很放鬆，放鬆到可以跟岳母吵架。

小S在聊到姪女玥兒時說她眼神像小菲，因為眼神看起來很賊，最後更說：「小菲是很賊的人啊」。如今再對比現況，不少網友都大讚小S是「仙姑」，《康熙來了》根本就是預言節目。

(取材自YouTube)
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小S 汪小菲 大S

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