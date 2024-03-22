戲說從頭／林依晨再搭賀軍翔 上演「老夫老妻」床戲

柯震東（左起）、林依晨、許瑋甯、賀軍翔一起為新戲造勢。（記者王聰賢／攝影）

台女星林依晨與賀軍翔、許瑋甯 、柯震東分別相隔20年、19年、11年再度同台，日前新戲「不夠善良的我們」舉辦首映，劇中林依晨和賀軍翔上演老夫老妻親密床戲，把握小孩起床前的30分鐘，戲外兩人也都已婚，是否也有過一樣的情景？賀軍翔尷尬笑說：「不會這樣啦。」林依晨則羞曝：「很多種情況都有過」。

提到多年後再合作，林依晨笑說看到賀軍翔鬢角有白髮「有點感傷」，「因為20年前看沒有」。賀軍翔則形容林依晨仍是「記憶中的鄰家女孩」。許瑋甯感嘆：「如果不去算幾年，也不覺得有過了那麼長時間。依晨都沒變，還是很純粹、很真。」林依晨則讚許瑋甯現在「更閃耀、強大、堅定」。

林依晨與許瑋甯在劇中明爭暗鬥搶男人，陸弈靜飾演的強勢婆婆相處關係，是林依晨贏過許瑋甯、嫁給賀軍翔的關鍵之一。提到戲外婆媳相處，林依晨形容婆婆是「同班同學」，有時覺得婆婆比自己還年輕、有少女感。

許瑋甯則接哏形容與婆婆、老公邱澤 的媽媽是「隔壁班同學」，是否很不熟？她趕緊解釋：「她非常好相處，也很可愛，我很幸運。」劇中忘了陸弈靜的口味誤煮魚湯，許瑋甯戲外則是細心媳婦，笑說婆婆的口味一定會記得。之前傳出她將開始備孕，與邱澤也在積極籌備婚禮，許瑋甯說，婆婆不會過問這些問題，「很靠近的長輩都會知道我們的狀況，不會過度關心」。

柯震東農曆春節時與安心亞爆出牽手情，他澄清：「朋友才會這麼無所謂啊」，且不會帶心儀的對象到一個400多人的場合約會。一旁導演徐譽庭也跟安心亞合作過，聽到兩人「只是朋友」，直呼：「我有點失望」，笑說希望自己喜歡的人都能在一起。