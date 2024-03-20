73歲張琍敏出道53年 依舊50公斤 健康祕訣一句話

張琍敏返台擔任活動嘉賓，一身貴氣亮相。(記者楊起鳳／攝影)

73歲資深女星張琍敏，2020年總統大選因為力挺韓國瑜 在臉書上發文引發官司，後來雖然和解，但她因為看投開票結果氣到腦充血差點往生。她日前出席公開活動時說：「上次選舉我就快死了，我已經發誓今後絕對不再投票 。」

本報系聯合報報導，久違的張琍敏多在美國洛杉磯帶孫子，財富自由的她生活自由自在，趣稱孫子像強力膠非她不可。她近期返台參加好友保養品發布會，難得侃侃而談，她過去是標準的韓粉，力挺韓國瑜選總統，但2020年選舉結果出爐讓她氣急攻心，今年總統大選她選擇缺席。

說到原因，她說：「上次選舉我就快死了，開票就像球賽，看了你氣死。第一次感覺自己腦充血，那時候頭好痛，還好我是低血壓，若高血壓當場就走了。」

她說，一直安慰自己要冷靜，「跟我有什麼關係，我只是愛國而已，我關心台灣同胞。晚上看開票結果，怎麼可能差那麼多，再也不敢回來投票，怕腦充血一股血衝上來」。

如今韓國瑜總算當上了立法院長，張琍敏說：「總感覺他很委屈，希望他在立法院能有一番作為。」

這次和張琍敏同行的還有她一位住在敘利亞的友人，幾乎每天都看到戰爭在眼前發生。張琍敏語重心長地說：「希望台灣不要變成烏克蘭，打仗就算贏了也輸了，輸了的是老百姓。」

另據中時新聞網報導，她透露，從出道53年一直維持在50公斤，也沒做過醫美，在美國時還會穿泳裝到海灘曬太陽，分享維持健康祕訣，「不要太好吃，我也不吃零食，出道至今的衣服都還可以穿。」