許光漢「青春」票房高 粉絲朝聖拍攝景點

黑木華（左）與許光漢在「青春18x2 通往有你的旅程」放天燈，讓觀眾印象深刻。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

日本 與台灣國際合作拍攝的青春愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」上映後，在網上傳出好評，片中許光漢 帶著清原果耶造訪的台南一帶景點，或是他在日本探訪的外景，也都成了影迷想要前往朝聖的目標。

關於「青春18x2 通往有你的旅程」，網友熱烈討論的題目之一，是「你哪一段開始哭的？」這個問題在社群平台Theards大為瘋傳，還有的網友因為片名太長、覺得很難記，直接改用「許光漢演的那部片」來取代原片名，電影公司雖哭笑不得，好在售票員都能夠聽懂，讓片子全台票房逼近2800萬台幣（約88萬美元），堪稱今年以來台灣演員掛帥影片中首周末表現最突出的一部。

而如此繞口的片名其來有自，除了本片改編真人故事所撰寫的遊記之外，「青春18」原是日本JR集團所推出的限定車票，男主角Jimmy藉由這趟旅程而重新檢視過往，是放下也是新的開始，身為男主角的許光漢表示：「這部電影並不僅僅是純愛電影，其實是獻給所有已成為大人的我們一封情書，雖然講述青春，卻帶有著成熟的靈魂，青春從未消逝，當我們回頭去看，那些曾有過的經歷都成就了現在的我們。」

片中參與客串的黃金卡司陣容，不論是張孝全飾演的居酒屋老闆、道枝駿佑飾演的陌生卻又親切無比的背包客、黑木華飾演的網咖員工，都有所要詮釋的情節轉折。尤其許光漢與有「千年一遇美少男」之稱的道枝駿佑，兩人相遇在火車上後，道枝駿佑所飾演的幸次提醒著許光漢說：「按下心中的快門」，這時火車經過雪景的一幕，引發熱烈討論，堪稱片中的經典畫面之一。道枝駿佑與許光漢兩人的對手戲，更被觀眾大讚：「太美好的畫面！可以為了這段二刷三刷！」

電影中的重要場景—台南全美戲院，破天荒暌違55年後首輪上映「青春18x2」，更搭配片中許多拍攝道具展出，吸引超多人潮一睹究竟，就連買票進場觀眾都大排長龍，創下單日超過500張電影票的紀錄。目前台南全美戲院的陳設道具展也將延長展期，預計到4月。許多觀眾在看片後表示想立刻飛到日本看雪，旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook與電影公司以及JR東日本攜手合作，推出JR東日本鐵路周遊券獨家優惠，並特別精選8大電影取景地，包含：賞櫻 熱點「隅田公園」、「灌籃高手」經典畫面「鐮倉高校前車站平交道口」等等，讓影迷們在觀後也能實地走訪這些場景，跟著許光漢的腳步一同去踩點。