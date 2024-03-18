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曾擁6妻妾 76歲雷洪：不能沒女人

記者黃保慧／綜合報導
雷洪飾演被神明指定需回故鄉澎湖主持宮廟的主委。（記者李政龍／攝影）
雷洪飾演被神明指定需回故鄉澎湖主持宮廟的主委。（記者李政龍／攝影）

台灣資深演員雷洪出道超過60年，演過無數電視劇和電影，最近在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演被神明指定回鄉主持宮廟的主委，更和梁佑南有感情線，恰巧呼應他愛情事業都蓬勃的現實人生。曾有過六妻妾，雷洪現在專情愛著圈外老婆，提到往事的風花雪月，坦言都是教訓，自認大男人的他，更直言「此生不能沒有女人」。

「我的生活模式跟別人不一樣，我不能沒有女人，沒有女人就完了」，雷洪直率說道。他現在的生活大小事，甚至是導航都需要老婆處理好，他透露：「說難聽沒有女人不行，事實上我依賴性太重了，有時候也會恨自己，為什麼要那麼依賴。」他從小除了被爸媽照顧好，還有待他如父母的兄弟姊妹，讓他備受呵護成長，「我從小可以勤勞學，但人家都會幫我處理得好好，這樣其實很不好」。

出社會進了演藝圈，身邊也出現不少得力左右手，除了現在一起工作的女性同事，他也提到已逝的大貴人「小王爺」陳麗麗，「我有今天，陳麗麗的確幫我太多了」。不過讓他受到教訓的也是女生，回首多年前的六妻妾生活，他說：「我身邊不應該留那麼多人，也輸掉我所有的一切，但是我接受！」他反思自己，當時忙於事業疏於盡到對家庭的責任，更表示，「我不應該去動她們，她們就是一朵花，我就是蝴蝶，我飛過去一直翩翩飛，花就盛開得更旺，是我的錯，事出必有因，不要只怪一個人。」

如今76歲的雷洪生活純粹，每天睡前必定反省自己的一言一行，「我滿感謝所有觀眾朋友、感謝老天爺賞我這口飯吃，到了這把年紀，以一般正常都已經退休了，我還能在演藝圈裡面」。他喊話：「我一定是會演到我真的沒有辦法我才會退休，不然我還會繼續在演藝圈裡面做我喜歡的工作。」

退休

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