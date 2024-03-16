48歲金鐘女星六月曬慶生照 一雙鉛筆腿意外成焦點
台灣女星六月（蔡君茹）將於3月17日迎來生日，日前她的經紀人與「八點檔一哥」謝承均、大牙羽球教練老公阿廖師等一票好友偷偷密謀提前幫她慶生，由於當天正好是婦女節，不知情的六月收到聚餐通知時，還傻傻笑問：「是要慶祝三八婦女節嗎？」事後她將當天照片分享到臉書粉絲專頁，沒想到兩張她牽著兒子Star露出一雙不科學鉛筆腿的背影照，竟意外成為焦點。
六月因為忙家務、照顧小孩，以及目前就讀的台師大GF-EMBA課業，所以常常會忽略節日，先前經紀公司在過年期間舉辦春酒，湊巧遇到西洋情人節，所有受邀的人第一反應都是：「是在情人節辧春酒嗎？」就只有少根筋的六月傻問：「請問是初幾？2月14日過完年了嗎？開工開學了嗎？」前不久經紀人約六月3月8日吃飯暖壽，沒意識到自己已經進入「生日月」，居然真的以為經紀人是想慰勞她為人妻、人母的辛苦，所以揪她歡慶三八婦女節，讓經紀人聽了哭笑不得。
每年三月生日的時候，六月都會在楊祐寧爸爸開的餐廳「元鍋」慶生，然而當天以為只是單純跟經紀人吃飯的她，帶著兒子Star一進店裡才發現，演員謝承均、大牙老公阿廖師及其他好友都在場，令她又驚又喜。
六月15日在臉書粉專分享慶生喜悅，開心寫下：「每年三月都一定要來元鍋報到！感謝閨蜜們提前慶生，提前到我還以為是要祝我38婦女節快樂，經紀人說恭喜我年近半百，請大家好好說！」除此之外，六月還曬出牽著兒子去餐廳赴約的路上，被好友偷拍的照片，只見她上身穿著黑色長袖帽T，下半身搭配小短褲，一雙逆天辣腿超吸睛，果不其然網友立刻歪樓，激讚她保養得宜，逆齡的外貌完全看不出將要滿48歲，而且還是2個孩子的媽。
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