跨國官司纏訟近3年 福原愛、江宏傑和解

福原愛記者會全程面無表情。（美聯社）

台灣藝人江宏傑 和福原愛 纏訟近三年的跨國官司終於落幕，兩邊派代表日前在東京召開國際記者會，福原愛親自率律師出席，和江宏傑的代表律師一起面對媒體，宣布雙方正式和解。

福原愛全程冷著一張臉，面無表情率先報告：「大家好，我是福原愛，謝謝大家抽空前來，非常抱歉個人私事帶給大家困擾，我和江先生（江宏傑）已達成和解，今後我將和他共同合作，希望大家可以繼續支持我們，謝謝大家。」她語畢起身鞠躬致意，隨即快閃離開會場。

江宏傑不克出席，由律師代表朗誦他的聲明函，再由翻譯口譯成英、日文。江宏傑同樣提到，「這件事情的詳細經過我已經委託律師們替我發言，在這裡我要致上誠摯的感謝，關於我在日本 的所有訴訟，謝謝日本法院都能做出公正且合理的判斷。另外去年我在這裡召開記者會後，得到很多支持的聲音，真的給我很大的鼓勵，最後我想再次感謝日本的法院及全體國民，謝謝你們」。

福原愛和江宏傑2021年7月離婚，結束五年童話婚姻，隔年爆發家事糾紛，雙方跨國互告。他們戰火從台灣燒到日本，江宏傑不惜跨國到日本東京家事法院提告，日本法院判福原愛強制執行，但福原愛不配合，逼得江宏傑再提刑事訴訟。

昨江宏傑方面由代表律師大渕愛子（大淵愛子）、台灣律師徐崧博代為發言，福原愛方的律師則是由押久保正人、酒井奈緒。他們分別說明這段期間官司的發展過程，以及最後如何協調各退一步達成和解。