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該畢業了 許光漢：不再演高中生

記者蘇詠智╱綜合報導
清原果耶(左)、許光漢為新電影合體。(記者吳致碩／攝影)
清原果耶(左)、許光漢為新電影合體。(記者吳致碩／攝影)

台灣男星許光漢新片「青春18x2 通往有你的旅程」，在白色情人節上映，監製張震、導演藤井道人和女主角清原果耶合體，聊起當初拍攝時學了哪些中文？清原果耶笑道「你很帥」，這是戲裡男主角教女主角的一句話，至於許光漢在她眼中是否真的帥？他自我解嘲：「她能說不嗎？」

導演藤井道人透露，片中男主角Jimmy設定從18歲演到36歲，「幾乎所有台灣朋友都說要找許光漢，見面後發現他很靦腆，幾乎當天就敲定。」許光漢再演高中生，他透露想挑戰「不一樣年輕人的狀態」，貴為金馬影帝的張震，也覺得他的演出有難度，直接問道「這次演完可以畢業了？」許光漢笑答：「對，這樣下去也不是辦法。」

片中許光漢與清原果耶是異國情侶，本身排斥異國戀情嗎？許光漢說：「只要心靈相通就行。」接著許光漢和張震馬上反問清原果耶？她巧妙說：「被他們（兩位帥哥）這樣問，太奢侈了。」但也坦言：「能碰到Jimmy那樣的男生，會覺得安心。」

首映會上，扮演許光漢爸媽的屈中恆、郁方，以及他和清原果耶戲裡的「神戶KTV」同事廖慧珍、陳姸霏、李冠毅，還有演他事業夥伴的曾少宗都到場，引起現場影迷尖叫，並重現電影裡浪漫的「天燈環節」，眾演員也期待透過夢想天燈，為票房帶來好成績。

許光漢

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