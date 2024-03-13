田中千繪節食減肥 停經8個月「行屍走肉就醫」

田中千繪近來特別重視養生。(記者陳慧貞／攝影)

在台灣發展的日本 女星田中千繪，健康路跑形象深植人心。她提到開始跑馬拉松 的淵源，坦言過去的自己從不運動，甚至自認只要不進食就不會胖，於是採取激烈手段減肥，導致身體出問題，一度停經8個月，連醫生都警告她：「再這樣下去不行了！」

田中千繪近期在商戰時代劇「商魂」中，演出西服店老闆娘「雅美」，絕美外表搭配高貴典雅氣質，戲裡的男人幾乎人人都愛她，田中千繪笑：「其實到片場拍片時，看到這些男人，還會覺得有點討厭，因為他們都對雅美好壞。」但角色有過被家暴 的悲苦過去，到後來成了有金主「乾爹」馬將軍（朱德剛飾）當靠山的西服店老闆娘，角色轉折大，是最吸引自己的地方，演來相當過癮。

劇中「雅美」造型變化多端，田中千繪坦言，光定裝就花了2天的時間，試穿了數10套衣服，最高紀錄1集換穿10套衣服，劇中造型多變是一大特色。而為了穿上復古風套裝，她平常就很注重維持體態，或許這就是女明星的宿命，坦言為了上鏡頭好看，她每天只吃早餐，餓了就喝水，以為這樣能瘦身，結果過激的手段不僅讓她身體出現問題，停經8個月面容憔悴，連精神狀態也不好，如同「行屍走肉」。

後來經過醫生診治調養，田中千繪也透過朋友接觸路跑，從數公尺到數公里，「這些年來就是慢慢跑，慢慢增加公里數，順利跑完全馬。」經歷過去慘痛經驗，認為飲食控制加上運動，才是維持身材不二法門。