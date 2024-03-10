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寇世勳進軍好萊塢 與楊紫瓊演夫妻「很舒服」

記者楊起鳳╱綜合報導
寇世勳(圖)提及先前來美跟楊紫瓊拍戲，感覺「很舒服」。(記者吳致碩／攝影)
寇世勳(圖)提及先前來美跟楊紫瓊拍戲，感覺「很舒服」。(記者吳致碩／攝影)

69歲台灣演員寇世勳出席好友周丹薇「2024古焰鎏璃」創作展，提及先前他來美國洛杉磯楊紫瓊合作Netflix影集「孫家兄弟」，兩人演夫妻，他表示和楊紫瓊演戲「很合」，無須多溝通，經驗多的演員一站在一起就能演；對於楊紫瓊的印象，寇世勳說：「合作起來很舒服。」

關於這段機緣，寇世勳說當時是台灣一家公司找上他，他笑說自己因為作品多知名度高，沒有經過試鏡，只有線上談過一次，角色就定了。為此他特地找英文老師一對一加強英文能力。

寇世勳去年8月來LA拍戲，停留兩個月，與楊紫瓊飾演夫妻，兩人合作愉快，對方稱讚和他共事「很舒服」，他也一樣想法，彼此很有默契：「我女兒陪我去拍，她英文很好，裡面有些俚語、文法，她會告訴我什麼意思。」

劇組全程高規格禮遇，每位演員都有自己的專屬休息車，演職員開工就有第一餐，每六小時再提供第二餐，會給足三餐，全程都會有廚師準備，劇組也隨時備有零食飲料。

他說美國工會很嚴格，工時不能超過12小時，由於這次是高規格大片，笑說怕之後接小製作會不習慣，「所以心態要先調整」。

楊紫瓊 洛杉磯 Netflix

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