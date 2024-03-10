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丁噹穿高衩開唱 當5000人面脫掉

記者許晉榮╱綜合報導
丁噹高雄開唱，直逼腿根的高衩穿搭被歌迷猛喊「脫掉」。(圖／相信音樂提供)
丁噹高雄開唱，直逼腿根的高衩穿搭被歌迷猛喊「脫掉」。(圖／相信音樂提供)

曾唱紅「我愛他」、「手掌心」、「猜不透」等多首偶像劇歌曲的丁噹，時隔七年再度回到高雄舉辦「夜遊」大型演唱會，一開場就以「夜遊絕世舞伶」性感亮相，帶著六位舞者勁歌熱舞，還在觀眾齊拱下當眾脫衣，直逼腿根的高衩穿搭十分養眼。

初登場性感亮相，丁噹以「夜貓」、「交叉」及「都是月老惹的禍」等多首快歌搭配6位舞者狂嗨15分鐘不停歇，台下粉絲跟著節奏擺動，丁噹笑逐顏開說：「大家會覺得我今天開場穿成這樣，眼睛會不會很不習慣，我也怕你們眼睛無處安放，但既然尺度這麼大，來人啊！」此時台下不斷有人吶喊「脫掉」、「脫掉」，丁噹大笑：「才剛開場就要脫掉。」語畢，她秒將流蘇襪套脫掉，大露性感長腿，掀起滿場尖叫。

快歌橋段甫結束，丁噹忽然轉而感性：「距離上次高雄演唱會已經七年，正好是七年之癢，所以我們的愛情是不是也有點癢呢？其實這幾年我體驗很多歌手之外身分的事，時間久了，回到家也想跟人分享或說一些事，只是這些年回到家都是一個人，總覺得生活裡少了一些什麼？」

接著音樂響起一首首搭劇的金曲如「一半」、「女字旁」等；丁噹唱出多首招牌虐心情歌，全場跟著大合唱，營造出如5000人的巨型KTV大包廂。情緒一高昂，丁噹索性走向觀眾席，直接就坐在歌迷旁高歌合唱，唱到「原來你都在」時，她充滿感激說：「感謝歌迷一直都在，也一直都在等我。」

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