寇世勳與楊紫瓊合作「孫家兄弟」 談孫女瞬間融化

寇世勳出席周丹薇2024古焰鎏璃創作談起近況。（記者吳致碩／攝影）

69歲資深大腕寇世勳8日出席周丹薇創作展，他之前到美國洛杉磯 跟楊紫瓊 合作影集「孫家兄弟」，進軍好萊塢 ，當時是台灣一家公司找上他，他笑說：「突然在家裡有人找我去，因為是正規公司，所以比較不會覺得是詐騙。」他因作品多知名度高，免去試鏡。為此他特地找英文老師一對一加強英文能力；對楊紫瓊的印象他說：「很好啊，她還說跟我合作『很舒服』。」

他去年8月飛LA拍戲，在當地停留2個月，與楊紫瓊飾演夫妻，兩人合作愉快，對方稱讚和他共事「很舒服」，他也一樣想法，彼此很有默契：「我女兒陪我去拍，她英文很好，裡面有些俚語、文法，她會告訴我什麼意思。」劇組全程高規格禮遇，每位演員都有自己的專屬休息車，演職員開工就有第1餐，每6小時再給第2餐，會給足3餐，全程都會有廚師準備，劇組也隨時備有零食飲料。

他說美國工會很嚴格，工時不能超過12小時，由於這次是高規格大片，他擔日後無法適應，笑說「所以心態要先去調整」。聊起他兒子寇家瑞在2022年鬆口承認，和穩交7年的化妝師女友Megan未婚生女，寇世勳認為現在年代不一樣：「婚姻有很多面，還沒磨合好，你也勉強不了，我從來不問他們這個事，他們都很疼小孩就好。」