我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

「透視裝+紅指甲」致哀被罵 大S經紀人抱不平：到底多大仇恨？

記者許晉榮／綜合報導
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。(本報資料照片)
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。(本報資料照片)

台灣女星小S(徐熙娣)公公許慶祥月初因心肌梗塞過世，她近日幾乎都與夫家在公公靈堂守靈，因靈堂開放悼念第一天姊姊大S(徐熙媛)與老公具俊曄相偕現身引發關注，沒想到五年未公開露面的大S竟因為一件「不在意料之內的」服裝與紅指甲，慘遭網友無情痛批過於曝露與招搖，除了滿腹委屈，據悉心情更因此大受打擊。

大S經紀人廖瑋琪面對記者求證，既震驚又難過說：「那件衣服的『薄透』真的不在我們意料之內，而且以她保守又低調的個性，怎麼可能會刻意靠『這樣的方式』來博取外界的眼球呢？我只能說事實真的不是大家所想的那個樣子。」

除了衣服挨批過度暴露，就連手上紅色指甲也被外界砲轟「招搖」，經紀人廖瑋琪終於忍不住發出一紙聲明，面對外界雜音，希望一次講清楚：「近期徐熙媛女士把自己包得密不透風，穿著自己購買的黑色服裝低調弔謁敬重的長輩，貼身毛料在強力閃光燈下所造成的曝光也實非徐熙媛女士所願，她一句話不說竟被網友說她招搖；手指上的『紅色光療』是因為過年期間想討點喜氣，但家中突然遭逢巨變太過傷心，實在沒有心情去美甲店「卸除光療」，更別說上美容院了，結果現在連白髮也成為焦點。」

經紀人更是充滿心疼說：「一直以來徐熙媛女士打從心底的敬重逝者，外界到底是什麼樣的惡劣心態、對她有多大的仇恨？可以把她形容得如此輕挑？這樣不真實的假消息與網路暴力到底還要持續多久？沉默不代表承認，只是不想讓輿論再度擴大，孩子已經會上網了，請大家善待一個愛孩子的母親，這兩年真的夠了！」

徐熙媛 大S 具俊曄

上一則

戲說從頭／金秀賢終於有新作 「窩囊」入贅霸總金智媛

下一則

大S被傳健康崩壞長期臥床 經紀人怒揭真相

延伸閱讀

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
模仿大S靈堂穿搭 張蘭挨批「令人無語的前婆婆」

模仿大S靈堂穿搭 張蘭挨批「令人無語的前婆婆」
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
悼小S公公 大S嫁具俊曄後首公開露面

悼小S公公 大S嫁具俊曄後首公開露面

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48

超人氣

更多 >
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證