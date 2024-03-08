「透視裝+紅指甲」致哀被罵 大S經紀人抱不平：到底多大仇恨？

大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。(本報資料照片)

台灣女星小S(徐熙娣)公公許慶祥月初因心肌梗塞過世，她近日幾乎都與夫家在公公靈堂守靈，因靈堂開放悼念第一天姊姊大S (徐熙媛 )與老公具俊曄 相偕現身引發關注，沒想到五年未公開露面的大S竟因為一件「不在意料之內的」服裝與紅指甲，慘遭網友無情痛批過於曝露與招搖，除了滿腹委屈，據悉心情更因此大受打擊。

大S經紀人廖瑋琪面對記者求證，既震驚又難過說：「那件衣服的『薄透』真的不在我們意料之內，而且以她保守又低調的個性，怎麼可能會刻意靠『這樣的方式』來博取外界的眼球呢？我只能說事實真的不是大家所想的那個樣子。」

除了衣服挨批過度暴露，就連手上紅色指甲也被外界砲轟「招搖」，經紀人廖瑋琪終於忍不住發出一紙聲明，面對外界雜音，希望一次講清楚：「近期徐熙媛女士把自己包得密不透風，穿著自己購買的黑色服裝低調弔謁敬重的長輩，貼身毛料在強力閃光燈下所造成的曝光也實非徐熙媛女士所願，她一句話不說竟被網友說她招搖；手指上的『紅色光療』是因為過年期間想討點喜氣，但家中突然遭逢巨變太過傷心，實在沒有心情去美甲店「卸除光療」，更別說上美容院了，結果現在連白髮也成為焦點。」

經紀人更是充滿心疼說：「一直以來徐熙媛女士打從心底的敬重逝者，外界到底是什麼樣的惡劣心態、對她有多大的仇恨？可以把她形容得如此輕挑？這樣不真實的假消息與網路暴力到底還要持續多久？沉默不代表承認，只是不想讓輿論再度擴大，孩子已經會上網了，請大家善待一個愛孩子的母親，這兩年真的夠了！」