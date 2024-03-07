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修杰楷KTV慶生遭毆打 王柏傑貼親密照：莫名其妙

娛樂新聞組／綜合報導
王柏傑(左)與修杰楷私下是好哥們。(記者李政龍／攝影)
王柏傑(左)與修杰楷私下是好哥們。(記者李政龍／攝影)

台灣男星修杰楷日前與好友們到KTV慶生，竟以進警局收場。台北時間周三凌晨4時左右，同行林姓友人Sam、也是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿，只因「看了一眼」，就遭統促黨成員陳亞豪等人衝進包廂毆打，修杰楷與王柏傑出手阻止也雙雙掛彩，兩派人馬都被帶回派出所，儘管互不提告，但都被依社維法送辦。

從KTV走廊監視器可看出，Sam在電梯口與陳姓、羅姓男子對看、發生口角，Sam回到包廂以為沒事，不料陳愈想愈不爽，竟一間間包廂找人，找到Sam與修杰楷、王柏傑等人的包廂後衝進去，先抄起滅火器作勢打人，隨後將Sam拖出包廂毆打。修杰楷、王柏傑試圖阻止，與陳、羅拉扯推擠，雙方都掛彩，修杰楷左眼角受傷、王柏傑多處擦挫傷。警方到場後，進入包廂內，大聲喝令不要動，將雙方都帶回敦南派出所。

直到清晨7時多，修杰楷與王柏傑才離開派出所。事後修杰楷透過經紀人發聲：「非常感謝大家對修（杰楷）的關心，他前晚跟朋友聚會，其中友人與陌生人爆發肢體衝突，他上前幫忙拉開。修本人對於衝突如何發生也覺得莫名其妙，但已配合完成筆錄程序，修本人無大礙，現已返家休息，再次謝謝大家關心。」

王柏傑則在Instagram限時動態上PO出親吻修杰楷臉頰的照片，並說：「生日還是要最開心，我們一起經歷了莫名其妙的事情。」這張「親密照」，也讓網友想起兩人曾在「華燈初上」中的男男激情戲。修杰楷的妻子賈靜雯，凌晨則在限時動態上洩露行程，搭「紅眼班機」從泰國返台，似乎就是為了要幫老公慶生。

出手打人的陳亞豪及羅姓男子，兩人都有統促黨及竹聯幫身分，今年1月，統促黨成員因案到北檢偵訊，陳亞豪到北檢接人，看到記者拍攝，先是阻擋鏡頭，飆罵三字經，要求不要拍攝，見記者繼續拍攝，乾脆揮拳打記者。對於毆打一事，陳亞豪接受媒體訪問時，對社會大眾道歉。

黃鴻升 泰國

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