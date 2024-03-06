「人生比劇本精采」 孫鵬出道42年重拾演員身分

孫鵬簽新經紀公司，準備大展身手。（記者吳致碩／攝影）

資深藝人孫鵬近年因「家事」頻上新聞版面，有五、六年時間他被壓力壓到喘不過氣，後來他將重心放回家人，就連朋友也不主動連繫了，甚至生出離開演藝圈的念頭。

然而，孫鵬仍離不開這座演藝圈運動競技場，對他來說，這場馬拉松 還沒結束。

重返工作崗位，宣布簽進「影一製作所」，將重操舊業「拍戲」。從國光藝校科班畢業、歷經台灣新浪潮輝煌時代，到演出電視的轉變困難，一直到人生故事的起落，出道42年，電影、電視、花系列各種表演都經歷過了，從沒想到有一天，自己的生命經驗更有戲劇張力。

孫鵬說：「我自己都傻了，我說我是什麼人生啊！怎麼會比劇本還精采。」幽默表示哪天真的寫了一個劇本也不意外，他說：「後面這幾年發生的一些事情都不在我預料之中，現在回頭看是很好的磨練，可是在當時對我來說是很辛苦的，因為它影響到我工作，也影響到我的生活，主要又不是自己闖的禍。」

孫鵬1982年因王童導演的電影「苦戀」開啟戲路。心態上面對事業第二春，他接下來的路不設停損點，也不設角色尺度，張開雙手盼劇本找上門，他也樂說：「神清氣爽，無事一身輕，做什麼都滿有自信的。」