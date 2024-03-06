我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

「人生比劇本精采」 孫鵬出道42年重拾演員身分

記者黃保慧／綜合報導
孫鵬簽新經紀公司，準備大展身手。（記者吳致碩／攝影）
孫鵬簽新經紀公司，準備大展身手。（記者吳致碩／攝影）

資深藝人孫鵬近年因「家事」頻上新聞版面，有五、六年時間他被壓力壓到喘不過氣，後來他將重心放回家人，就連朋友也不主動連繫了，甚至生出離開演藝圈的念頭。

然而，孫鵬仍離不開這座演藝圈運動競技場，對他來說，這場馬拉松還沒結束。

重返工作崗位，宣布簽進「影一製作所」，將重操舊業「拍戲」。從國光藝校科班畢業、歷經台灣新浪潮輝煌時代，到演出電視的轉變困難，一直到人生故事的起落，出道42年，電影、電視、花系列各種表演都經歷過了，從沒想到有一天，自己的生命經驗更有戲劇張力。

孫鵬說：「我自己都傻了，我說我是什麼人生啊！怎麼會比劇本還精采。」幽默表示哪天真的寫了一個劇本也不意外，他說：「後面這幾年發生的一些事情都不在我預料之中，現在回頭看是很好的磨練，可是在當時對我來說是很辛苦的，因為它影響到我工作，也影響到我的生活，主要又不是自己闖的禍。」

孫鵬1982年因王童導演的電影「苦戀」開啟戲路。心態上面對事業第二春，他接下來的路不設停損點，也不設角色尺度，張開雙手盼劇本找上門，他也樂說：「神清氣爽，無事一身輕，做什麼都滿有自信的。」

馬拉松

上一則

觀影說劇／「周處除三害」在陸暴紅 好戲就差對的時機

下一則

倪詩蓓顧自閉兒心力交瘁 喊「不知還能熬多久」

延伸閱讀

演「第1美人」遭吐槽 歐陽娜娜放大絕「穿古裝拉大提琴」

演「第1美人」遭吐槽 歐陽娜娜放大絕「穿古裝拉大提琴」
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵
郭雪芙遊學照曝光 暫別演藝圈顏值再升級

郭雪芙遊學照曝光 暫別演藝圈顏值再升級
何家勁1家3口現身？爆已祕婚「妻子」被讚白滑

何家勁1家3口現身？爆已祕婚「妻子」被讚白滑

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠